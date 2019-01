Sněžka Sherpa Cup, Skiinterkriterium či ZeloFest

Poslední lednový víkend bude především ve znamení sportu. Diváci se mohou těšit na Sněžka Sherpa Cup, Skiinterkriterium v Orlických Horách či třeba Lysohorskou 24. Milovníci kysaného zelí by si neměli nechat ujít ZeloFest a příznivci vojenské historie zase rekonstrukci bitvy druhé světové války.



Festival ledových soch na střeše nákupní Galerie Harfa v Praze se odehraje o víkendu 26. - 27. ledna 2019. Jedná se o výstavu soch komiksových postav. Návštěvníci tak budou u samotného tvoření pomocí motorových pil a seker a uvidí, jak se ledové kvádry proměňují v komiksové hrdiny. K vidění budou například Thor, Spiderman, Batman, ale i Šmoulové či Garfield. V neděli se uskuteční vyhlášení tří nejlepších soch, které vyberou diváci. Sochy budou na střeše k vidění do doby, než se rozpustí. Vstupné je zdarma.

Ve Skalici nad Svitavou se v sobotu 26. ledna od 14.00 do 16.00 koná rekonstrukce bitvy Markland, jedné z nejdůležitějších bitev z druhé světové války. Příznivci vojenské historie si zde přijdou na své. Bojová ukázka se uskuteční za použití lehké i těžké techniky a originálních zbraní. Akce se zúčastní více než stovka lidí v dobových uniformách. Nebude chybět ochutnávka dobové vojenské kuchyně. Cena je 120 korun, snížené vstupné 50.

V sobotu 26. ledna se koná zimní Sněžka Sherpa Cup 2019. Jedná se o adrenalinovou krkonošskou expedici, kde účastníci ponesou 40 kilové závaží na zádech z Pece pod Sněžkou až na Sněžku. Závod je dlouhý 6,4 km a ti nejlepší závodníci trasu zvládnou uběhnout za 1 hodinu a 15 minut. Závod je i pro ženy, které nesou zátěž 20 kg. Na závod je třeba se zaregistrovat na http://www.postovnasnezka.cz/snezka-sherpa-cup.



Součástí Moravy a její tradicí je rozhodně kysané zelí. To se 26. ledna budou nadšenci a dobrovolníci snažit popularizovat a vyzdvihovat na ZeloFestu v Pohořelicích. Soutěžící dodají vzorek a ten pak budou i samotní návštěvníci hodnotit. Součástí akce, která bude probíhat od 10.00 do 20.00, bude i dobré víno a lidová hudba.

Již každoročně se koná v Říčkách v Orlických Horách akce zvaná Skiinterkriterium. Letos to bude od čtvrtka 24. ledna do 26. ledna. Jedná se o závod žactva v disciplínách slalom a obří slalom, kterého se účastní okolo 200 závodníků prakticky z celého světa. V minulých letech se závodu účastnila například i Ester Ledecká. V rámci akci si mohou i návštěvníci zalyžovat na místních sjezdovkách. Více na https://www.skiinterkriterium.cz/.



I na Lysé hoře se poslední lednový víkend bude konat sportovní akce. Lysohorská 24 je závod jednotlivců a dvojic, kteří se za 24 hodin snaží co nejvícekrát pokořit vrchol Lysé hory. Jedná se o nejextrémnější dvoudenní zimní závod, který se koná na území České republiky. Trasa je dlouhá 12 kilometrů a závodníci si otestují nejen svou fyzickou, ale i psychickou odolnost. Hlavním organizátorem závodu je český horolezec Libor Uher, který teprve jako druhý Čech v historii vystoupal na vrchol nejobávanější osmitisícovky K2. Více informací na https://www.lh24.cz/lh24/.