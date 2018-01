Studenti navrhli lávky pro Krkonoše, sloužit budou od jara

Studenti Fakulty architektury ČVUT v Praze navrhli pro Krkonoše dřevěné lávky, které by měly usnadnit turistům pohyb v horách. Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) je na jaře rozmístí v oblasti Špindlerova Mlýna, Malé Úpy a Pece pod Sněžkou, řekl mluvčí KRNAP Radek Drahný.

Společný projekt ČVUT a KRNAP začal loni na jaře. "Lávky přes potoky na turistických chodnících musíme každoročně po zimě stejně opravovat. Nápad ČVUT nás proto velmi zaujal, a to i s ohledem na to, že se snažíme do Krkonoš dostávat něco, čemu bychom mohli říkat kvalitnější architektura," řekl Drahný.

Studenti v Praze svá díla poprvé prezentovali veřejnosti na výstavě. "Jde o projekt spolupráce Fakulty architektury ČVUT se Správou KRNAP, který přinese parku pět nových originálních lávek a studentům fakulty zkušenosti s projektem od myšlenky až po realizaci," uvedla Kateřina Rottová z ČVUT.

KRNAP nabídl škole 12 konkrétních míst, kde by mohly nové lávky být, a studenti si z nich vybrali pět. "Lávky jsou už vyrobené. Na jaře se převezou do Krkonoš a na místech, pro která byla určena, se smontují," řekl Drahný.

Tři lávky budou v okolí Špindlerova Mlýna, například na Medvědím potoce u Medvědí boudy. Další bude na Hrnčířských boudách nad Pecí pod Sněžkou. "Páté místo je Rennerův potok na Malé Úpě. Na jaře bychom měli lávky instalovat," řekl Drahný. KRNAP výroba a instalace pěti lávek vyjde zhruba na 500 tisíc korun.

Správa KRNAP v posledních letech investovala do oprav desítek kilometrů cest a turistických chodníků stovky milionů korun. Chodníky se opravují tradiční metodou štětování, při níž jsou kameny kladeny nastojato. Stavba takové cesty je sice pracnější a nákladnější, ale její životnost je mnohem delší. Investice správy parku do infrastruktury souvisí se zvyšujícími se počty turistů v českých nejvyšších horách a především s ochranou přírody. Součástí prací jsou i rekonstrukce dřevěných lávek přes potoky.