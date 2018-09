"Tam si nesedej!" Návštěva Benátek může vyjít hodně draho

Starosta Benátek chce zavést nemalé pokuty pro turisty za to, že si sednou na místa, která nejsou k sezení určena. Chce tím potlačit "nevhodné chování" návštěvníků populárního italského města. Rada města by o tom měla hlasovat v říjnu. Jde o další z několika opatření, které chce město sužované turisty zavést. Zprávu přinesl britský server The Independent.

V návrhu starosty Luigiho Brugnaroa stojí, že porušení potenciální vyhlášky by mohlo turisty vyjít draze. Za to, že si sednou na místo k tomu nevyhrazené, by mohli zaplatit pokutu v rozmezí 50 až 500 eur (téměř 13 tisíc korun).

Už v květnu starosta prosadil jiné omezení, a sice že v následujících třech letech se nemůže ve městě otevřít žádný nový venkovní stánek s jídlem. Mířil tím tak na zredukování masivního počtu návštěvníků a jejich pojídání různých jídel z rychlého občerstvení ve středověkých uličkách, jež patří k dominantám Benátek. Zbytky jídel totiž lákají racky a holuby a ulice jsou pak znečištěné.

Město rozjelo už v létě 2017 kampaň s hashtagem #EnjoyRespectVenezia ("Užij si Benátky a respektuj je"), v níž turistům diktuje pravidla, jak se mají chovat. V nich stojí, že se návštěvníci nemohou koupat v kanálech, dělat si piknik ve veřejných prostorech, dlouho se zdržovat na mostech a přidělávat na ně bez povolení "zámky lásky", odkládat kola na různá místa či stát nebo sedět na lavičkách.

Turisté rovněž nesmí být příliš hluční během odpolední siesty (od 13 do 15 hodin) a ve večerních hodinách. V případě porušení těchto zákazů hrozí dotyčným pokuta až 450 eur (zhruba 11,5 tisíce korun).

Pokuta jako odstrašující nástroj

"Zpráva, již musíme vyslat, je, že to myslíme naprosto vážně," prohlásila k rozhodnutí Paola Mar, radní zodpovědná za turismus. "Cílem je vytvořit odstrašující nástroj pro ty lidi, co si myslí, že mohou do Benátek přijet a dělat si tu, co chtějí - nerespektovat město, jeho atmosféru a bezpečnost veřejnosti," dodal tehdy starosta Brugnaro.

Co se týče zákazu sezení na nevyznačených místech, ten už platí v několika částech Benátek, jako je například náměstí Svatého Marka nebo proslulé schody u Ponte di Rialto. Pokud v říjnu starostův návrh projde, rozšíří se restrikce na mnohem větší počet míst.