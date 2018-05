Tři nové cyklotrasy provedou barokními památkami na Plzeňsku

Tři nové cyklotrasy v délce 40 kilometrů mohou letos poprvé vyzkoušet cyklisté na severním Plzeňsku. Cyklotrasy začínají i končí v Plasích a jsou zaměřené na slavné i méně známé barokní památky a krajinu. Baroko severního Plzeňska, kde se dochovalo několik významných památek, patří k hlavním tématům kraje při turistické propagaci. Na trasách s malou a střední náročností, které jsou vhodné i pro celé rodiny, je desítka stanovišť s výhledem na barokní architekturu, hospodářské dvory a krajinu, řekla vedoucí oddělení cestovního ruchu krajského úřadu Ilona Šnebergerová.

Odpočívadla v krajině jsou z kovu a dřeva a mají více možností využití. Lze je využít jako lavice k sezení s výhledem do krajiny, z boku může kovový rám sloužit jako stojan na kolo. Celá drobná stavba ve tvaru barokního oblouku pak může být využita k zakomponování do fotografií jako zajímavý prvek, okno do krajiny, popsala stanoviště Šnebergerová.

Kraj chce z tématu baroka udělat komplexní turistický produkt - už před časem vzniklo v Mariánské Týnici Centrum baroka, jsou nové cyklotrasy, každé léto se pořádá na desítkách míst barokní festival.

Barokní cyklotrasy vedou po číselně značených cyklotrasách Klubu českých turistů s nalepenou samolepkou loga Západočeského baroka. Byla k nim vydána mapa, leták a připravena je i mobilní aplikace, řekla vedoucí odboru kultury a památkové péče krajského úřadu Alena Svobodová. Na trasách, které zavedou například do Manětína či Rabštejna nad Střelou, jsou umístěny tabule a poutače. Na odpočívkách mohou cyklisté zastavit a dívat se do krajiny, přes QR kód si také mohou nechat přehrát krátký příběh vztahující se k místu. "Nikde jinde není tak krásná cisterciácká barokní krajina jako na severním Plzeňsku," dodala Svodová. K cyklotrasám nechal kraj natočit i propagační filmy a krátký hraný film o pověsti z manětínského zámku.