Tři roky od atentátu. Britští turisté se vracejí do Tuniska

Cestovní kancelář Thomas Cook po tříleté pauze obnovila přepravu britských turistů do Tuniska. Cesty byly zrušeny kvůli atentátu, při němž útočník vycvičený v Libyi v roce 2015 postřílel na pláži v Súse 38 lidí, mezi nimiž bylo 30 Britů. K útoku se přihlásila teroristická organizace Islámský stát (IS) a Londýn pak doporučil britským občanům, aby cesty do Tuniska omezili na minimum.

Britové měli Tunisko v oblibě - v roce 2014 jich tam zavítalo 430 tisíc, loni už ale jen 28 tisíc. Britské ministerstvo zahraniční loni varování před cestami zmírnilo. Cestovní kancelář TUI, s níž oběti útoku z roku 2015 do Tuniska přijely, provoz obnoví v květnu.

O dovolenou v Tunisku stoupá zájem i v České republice. Podle kanceláře Invia se letošní poptávka ve srovnání s loňskem ztrojnásobila.

Cestovní kancelář Thomas Cook provozuje lety ze tří britských letišť. Firma oznámila, že tři spoje, které odlétají dnes, jsou plně obsazeny. Její šéf Peter Fankhauser řekl, že pro bezpečnost zákazníků bylo učiněno maximum.

Británie a další západní země podle BBC v tichosti Tunisku pomáhaly vylepšit bezpečnostní opatření. Britské letectvo pomohlo přeorganizovat kontroly na letištích v Tunisu, Džerbě, Mistíru a Enfídě. Tunisko dostalo jako dar detektory výbušnin, které byly na letištích instalovány, výcvikem procházejí policisté a ostraha přístavů stejně jako hotelové ochranky.

Útočník, který na pláž před hotel v roce 2015 přišel od moře s puškou zamaskovanou pod srolovaným slunečníkem, dlouho nenarazil na odpor, protože hotelová ochranka nezasáhla. Nakonec ho policisté zabili. Několik jejich kolegů bylo ale obviněno z neplnění povinností.

Zkvalitnit práci rozvědky Tunisanům nyní pomáhá britská tajná služba MI6, výcvik ve střelbě poskytují policii Francouzi. Německo a Spojené státy pomohly Tunisku vybudovat na hranici s Libyí 120kilometrový příkop, který má ztížit přechod hranice. BBC připomíná, že Tunisko má v podobě Libye nebezpečné sousedství. Na hraničním přechodu v Rás Adždíru je hustý provoz a jeden z celníků stanici BBC řekl, že se kontroluje jen asi desetina aut, zato však s pomocí moderních detektorů, jež darovaly Spojené státy.

Na tuniském venkově je stále vidět mnoho mužů, jak posedávají v kavárnách bez naděje na práci. Odpor k elitě žijící v Tunisu je stejný, jako byl v revolučním roce 2011, ale je více utajovaný, podotýká BBC. Na letištích trvá problematický zvyk zaplatit si rychlejší průchod kontrolou nebo se jí zcela vyhnout.