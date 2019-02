Turistický vláček v Příbrami by mohl vozit lidi na výlety do Brd

Příbramský turistický vláček by mohl jezdit jen při mimořádných akcích, jako jsou třeba městské slavnosti, nebo by mohl v létě vozit výletníky do Brd. Takové využití by bylo prospěšnější než dosavadní pravidelné okružní jízdy po městě, řekl starosta Jindřich Vařeka (ANO). O budoucnosti této turistické atrakce budou jednat radní.

Finanční výbor radě doporučil jízdy vláčku ukončit a soupravu prodat. Zdůvodnil to rostoucími náklady na provoz i malým zájmem výletníků. Bývalý starosta Josef Řihák (ČSSD), za jehož éry projekt vznikl, záměr kritizuje. Podle něj se dají hledat cesty, jak vláček v Příbrami udržet.

Vařeka míní, že vláček by nemusel být přímo prodán, jak doporučuje finanční výbor, ale jeho pravidelné jízdy by mohly skončit. Vadí mu hlavně to, že souprava jezdí prázdná. Podobný názor mají i místostarostové Martin Buršík a Jan Konvalinka (oba za ANO). Buršík uvedl, že město by mělo vynakládat peníze spíše na to, co lidé využívají.

Podle některých návrhů by vláček mohl vozit výletníky na zříceninu hradu Vladek v Brdech. Vařekovi by se to zamlouvalo, není si ale jist tím, zda by to povolila dopravní policie, protože souprava je pomalá a brzdí provoz. "Nebo bychom mohli vláček používat při různých slavnostech města a podobně," dodal starosta.

Předsedkyně finančního výboru Marta Frýbertová (ANO) poukázala na to, že náklady na provoz vláčku rostou. Ročně jde o více než 200 tisíc korun, nejsou v tom však zahrnuty opravy. Souprava je přitom v provozu jen několik měsíců v turistické sezoně. Pořízení vláčku, který vozí turisty mimo jiné na Svatou Horu, vyšlo na 1,6 milionu korun. Za jedno svezení se platí deset korun, zdarma jezdí jen předškolní děti a handicapovaní.

Řihák trvá na tom, že šlo o dobrý projekt, jehož cílem bylo nalákat do města návštěvníky a celkově Příbram zviditelnit. Podle něj bylo od počátku jasné, že vláček nepůjde provozovat komerčně a město ho bude dotovat.