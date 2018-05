Turisty do Svobodných Heřmanic opět vozí speciální vlak

Turisty z Opavy do Svobodných Heřmanic, kde je vyhlášený zatopený lom, opět vozí speciální vlak. Takzvaný Hvozdnický expres bude jezdit až do konce září. Zájem o něj stále roste. Loni přepravil víc jak 7000 lidí, řekl mluvčí opavské radnice Roman Konečný.

Opava společně s Moravskoslezským krajem provoz vlaku dotuje. "Jedná se o jednu z nejkrásnějších tratí, navíc turisticky velmi oblíbenou. Těmito vlaky jezdí i řada našich občanů, proto Opava provoz této trati pravidelně finančně podporuje," řekl náměstek primátora Dalibor Halátek Změna pro Opavu).

Vlaky opět vyjedou v pátek, kdy jeden spoj zamíří z Opavy do Svobodných Heřmanic a jeden pak v opačném směru. O víkendech a ve svátky budou v úseku dlouhém přes 25 kilometrů jezdit tři páry spojů.

Osobní vlaky do Heřmanic z Opavy jezdily do roku 2008, od té doby až do roku 2014 pak končily v Jakartovicích. Kvůli údajnému nízkému vytížení trati byl provoz zcela zastaven a trať byla využívána pouze k nákladní dopravě. "Opava spolu s Moravskoslezským krajem se tehdy připojila k obcím Mikroregionu Hvozdnice, který později na této trati obnovil aspoň víkendový provoz v hlavní turistické sezoně," řekl Konečný.

Zájem byl obrovský. Vzhledem k velkému vytížení turistických vlaků byly tyto víkendové vlaky provozovány i v následujících letech, a to v období od konce května do konce září. Při zahájení provozu v roce 2014 bylo přepraveno 2845 cestujících, v roce 2017 to již bylo 7713 osob.

Opava každý rok vlaky dotuje částkou 100 tisíc korun. "Chceme, aby došlo k dalšímu rozvoji této služby a mohlo se například investovat do rekonstrukce vlečného vozu a přepravy zvýšeného počtu jízdních kol, protože cyklisté stále častěji využívají přepravu vlakem," dodal Halátek.