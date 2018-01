U přírodní rezervace Soos vznikne nové turistické centrum

U vstupu do národní přírodní rezervace Soos by mělo letos vzniknout nové turistické centrum za 19 milionů korun. Zázemí u rezervace nyní tvoří dřevěná chata, která slouží jako pokladna. Pro turistický cíl se zhruba 50 tisíci návštěvníky ročně je ale nevyhovující, nové centrum má proto zázemí pro turisty zlepšit. Františkovy Lázně na stavbu získaly dotaci z přeshraničního programu, řekl starosta města Jan Kuchař.

"Vznikne tam nová vstupní budova, která bude obsahovat samozřejmě recepci s pokladnou a s nějakými suvenýry. Zároveň u recepce bude výstavní prostor. Vznikne tam také pracovní prostor pro zaměstnance a malá přednášková místnost, řádově pro 15 až 20 lidí. Protože tam jezdí i školy a různí studenti," uvedl Kuchař.

Budova bude dvoupatrová, přičemž v horním patře budou dvě místnosti pro výzkumné účely. Na Soos totiž celoročně přijíždějí vědci, kteří zkoumají tamní prostředí. V pracovnách budou mít pro svou práci potřebné zázemí i vybavení.

"Výstavba nového turistického centra současně vyřeší i nyní nedostačující toalety a vybudována bude také nové čistička odpadních vod," doplnil starosta. Do samotné rezervace investice nezasáhne, samostatnou investicí bude vybudování nového parkoviště.

Výstavba by měla začít na jaře a do konce roku by mělo být nové centrum hotovo. Stavět se bude za běžného provozu rezervace, město proto připravuje harmonogram prací, aby turisty i zaměstnance omezily co nejméně. "Samozřejmě počítáme s tím, že letošní sezona bude pro všechny v tomto ohledu náročnější," připustil Kuchař.

Národní přírodní rezervace Soos se rozkládá na 221 hektarech, návštěvníkům je její část přístupná prostřednictvím 1,2 kilometru dlouhé naučné stezky. Rezervace je tvořena rozsáhlými rašeliništi a slatiništi, kde v takzvaných mofetách vyvěrá množství minerálních pramenů a oxid uhličitý. Naučná stezka vede po dně vyschlého jezera, jež bylo kdysi plné minerální vody. V Soosu po něm zůstal takzvaný křemelinový štít - zbytky schránek jezerních řas pokryté vrstvou vysrážených minerálních solí, které vytváří dojem měsíční krajiny.