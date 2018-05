Uber spolupracuje s NASA na létající taxislužbě

Americká dopravní společnost Uber představila na druhém ročníku konference Elevate v Los Angeles první prototyp svého létajícího auta. Taxík svým vzhledem spíše připomíná obrovský dron, na vývoji jeho softwaru nyní společnost spolupracuje s Národním úřadem pro letectví a kosmonautiku (NASA). Služba nese název UberAir a měla by být levnější než jízda klasickým automobilem.



Společnost Uber doufá, že první zákazníci se v jejich létajícím taxi svezou už v roce 2023. S testováním vozů chce začít už za dva roky, a to v texaském Fort Worthu. Druhým městem v pořadí je pak podle plánu Los Angeles. Nyní se obě společnosti snaží sladit provoz nové služby s bezpečností letecké dopravy.

Stejně jako tomu je u klasické taxislužby Uberu, tak i lety se budou objednávat přes mobilní aplikaci. Do jednoho "vozu" se vejdou čtyři osoby. Startovat budou z tzv. skyportů - letištních stanic, které se budou nacházet buďto na zemi nebo na střechách vybraných budov. Skyporty by měly být vybaveny tak, aby zvládly 200 vzletů a přistání za hodinu.

Nové taxi vozy - hybrid letadla, helikoptéry a drona - budou vzlétat vertikálně a jsou podle jejich tvůrců bezpečnější a tišší než vrtulníky. Nejprve budou létající vozy pilotovány, do budoucna ale společnost chce, aby létaly autonomně. Poletí rychlostí 150 až 200 mil za hodinu (241 - 321 km/hod). Výdrž baterie na jedno nabití - je co se vzdálenosti týče - asi 60 mil (cca 96 kilometrů). Plné nabití pak prý trvá pouhých pět minut.

Podle Uberu budou cestující zpočátku platit stejné ceny za vzdálenost, jako platí pro jejich klasické "černé taxíky" (Uber Black). Jakmile ale bude mít služba více zákazníků, ceny půjdou dolů.

Your dream of riding in a flying car may be one step closer to reality. Uber and NASA have announced they're teaming up to simulate flying taxis in urban areas. https://t.co/ZkkEaJLQBT pic.twitter.com/75IDSb671e