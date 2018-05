Utajený emirát Ras Al Khaimah: exotika za rozumnou cenu

Rady na cestu: - Vízum při cestování do Spojených arabských emirátů není třeba. Cestovní pas však musí být platný minimálně šest měsíců od data vstupu do země. - Let trvá asi šest hodin. Cestovní kancelář Fischer nabízí přímé lety z Prahy a z Brna. - Jeden emirátský dirham (AED) je aktuálně v přepočtu 5, 9 korun. - Banky a jiné státní instituce v Emirátech mají otevřeno od neděle do čtvrtka a návštěvní hodiny pro veřejnost jsou od 9 zhruba do 13 hodin. - Emiráty leží v jiném časovém pásmu - v době letního času si hodinky nařiďte o dvě hodiny dopředu, v době zimního času pak o tři.