V areálu Braunova Betlému u Kuksu vznikne prohlídkový okruh

V areálu Braunova Betlému v Novém lese u Kuksu na Trutnovsku by měla vzniknout vycházková trasa, návštěvnické centrum a parkoviště. Obnoveny by měly být i barokní sochy a reliéfy, které v 18. století vytesal Matyáš Bernard Braun, řekl Radek Pavlačka z architektonického studia Zahrada Olomouc, které dnes v Kuksu při příležitosti podpisu memoranda o spolupráci při záchraně Braunova betlému představilo novou studii kultivace areálu.

"Smyslem projektu je zachránit velmi cenný areál Nového lesa. Projekt má tři základní cíle. Prvním je záchrana sochařských děl, druhým vytvořit něco na způsob lesoparku a třetím vytvořit návštěvnické zázemí tak, aby měli lidé kde zaparkovat, občerstvit se a něco se o této památce dozvědět," řekl Pavlačka.

Studie počítá se vznikem asi dvoukilometrového okruhu, který návštěvníkům představí díla ze směru, z jakého Braun původně jejich návštěvu zamýšlel. Bývalé lomy se změní na odpočinková místa respektující lesní prostředí památky s pískovcovými balvany místo laviček. V areálu nebudou žádná hřiště ani jiné rušivé prvky. Studie počítá i s vyloučením těžké lesní techniky z areálu, měla by památku objíždět po nové cestě. Stávající cestu, která získá přírodní povrch a bude sloužit pouze turistům, doplní lesní pěšina s vyhlídkami. "Odhadujeme, že by realizace projektu měla stát okolo 80 milionů korun," řekl Pavlačka.

Branou areálu by se měla stát minimalistická budova návštěvnického centra s toaletami, infocentrem a projekčním sálem. "Vznik návštěvnického centra jde ruku v ruce s ochranou památky. Má zajistit důstojný vstup do tak významného místa a předat nepoučenému návštěvníkovi informaci o hodnotě Braunova díla," uvedl Pavlačka.

Ředitel společnosti Revitalizace Kuks Martin Puš řekl, že realizace projektu by mohla začít už za několik měsíců. "Projekt by měl být etapový. V první řadě by měl být vyřešen stav soch. Dokážu si představit, že by se s tím mohlo začít příští rok. Byl bych rád, kdyby celý projekt byl dokončen do pěti let," řekl Puš.

Barokní areál v Kuksu patří v kraji mezi nejnavštěvovanější památky. Betlém, který je z většiny ve vlastnictví památkářů, leží u barokního hospitalu Kuks, který byl nedávno nákladem 440 milionů korun opraven.