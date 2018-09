V předprodejích lyžařských zájezdů vedou italské Alpy

V předprodejích lyžařských zájezdů letos vedou italské Alpy. Největší zájem je o únorové termíny, tedy období jarních prázdnin, a také o období kolem Vánoc. Cestovní portál dovolena.cz letos eviduje meziročně o 80 procent vyšší prodeje, protože některé cestovní kanceláře přišly s nabídkou zimních zájezdů již v polovině srpna.

Loni byl zájem o Rakousko a Itálii zhruba stejný. "Letos vzrostl zatím zájem o Itálii, poměr Itálie a Rakouska je 70:30. Ale na nějaké závěry je ještě příliš brzy. Ceny jsou zatím srovnatelné z minulým rokem," uvedla ředitelka portálu dovolena.cz Eva Sedlmajerová.

"Nejvýraznějším trendem jsou zejména zájezdy na otočku a pak víkendové pobyty. Většina zákazníků šetří čas a raději si zajede několikrát za sezonu na den nebo víkend zalyžovat. Delší pobyt plánují spíše rodiny s dětmi, a to především na dobu jarních prázdnin," dodala ředitelka Slevomatu Marie Havlíčková.

Cestovní kancelář Nev-Dama očekává, že v letošní sezóně odveze na hory přes sto tisíc klientů. "Do italských, rakouských nebo francouzských středisek chce během pár zimních měsíců vyrazit klientela z celé Evropy. Ubytovací kapacity se ale v horských střediscích nenavyšují tak rychle jako počty klientů, proto je třeba rezervovat i s několikaměsíčním předstihem," uvedl šéf CK Jiří Jelínek.

Září a říjen jsou z hlediska prodejů zimní dovolené nejsilnější měsíce. Často v předprodejích kupují zimní dovolené rodiny s dětmi, které mají zájem o ubytování v blízkosti sjezdovek, nebo o hotely s wellness službami. Ty jsou během zimní sezony většinou vyprodané.

Loni patřily mezi nejpopulárnější destinace v Itálii Val di Fiemme/Obereggen, Aprica a Arabba/Marmolada. V Rakousku jsou nejpopulárnější střediska Kaprun/Zell am See a Dachstein West.

Do Rakouska, Itálie a Francie v zimě vyráží za lyžováním každoročně přes půl milionu Čechů. Zatímco Rakousko láká hlavně lepší dostupností z ČR, Itálie vede v cenovém srovnání. Do Rakouska Češi častěji jezdí bez služeb cestovní kanceláře, do Itálie naopak většina lyžařů míří s voucherem od CK.