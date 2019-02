Valašské Meziříčí obnoví okolí památníku obětí 2. světové války na vrcholu Helštýn

Valašské Meziříčí na Vsetínsku chystá revitalizaci okolí památníku na Helštýně, který připomíná oběti druhé světové války. V plánu je instalace nového mobiliáře i oprava terasy, sdělil mluvčí radnice Lukáš Martinek.

Práce by měly začít v srpnu a potrvají maximálně rok. "Na terase plánujeme opravit zdiva, pilíře a dlažbu a vyměníme zábradlí. Projekt počítá také s novými stožáry na vlajky, kamennými pilíři s kovovými mísami a instalací nových laviček, litinových košů a naučných tabulí," uvedla místostarostka Yvona Wojaczková (ANO).

Město na místě chystá také novinku. "Vedle pomníku necháme vyznačit půdorys původního barokního letohrádku Belveder, který místu dominoval do poloviny 19. století," uvedla místostarostka.

Revitalizace si vyžádá více než milion korun. Město podalo žádost o dotaci z programu přeshraniční spolupráce. "Do revitalizace se pustíme určitě. Získání dotace, a tím pádem zapojení slovenského partnera z Čadce, by bylo příjemným bonusem," uvedl vedoucí oddělení rozvoje města Daniel Šulák. Město by v případě získání dotace zaplatilo 560 tisíc korun.

Památník na vrcholu Helštýn stojí od roku 1948. Byl vybudován na počest obětí druhé světové války podle návrhu architektů Josefa Místeckého a Jaroslava Hlaváče.