Ve Zlíně bude jezdit historický trolejbus

Dopravní společnost Zlín - Otrokovice (DSZO) nasadí o prázdninových nedělích znovu do provozu svůj historický trolejbus Škoda 9 Tr. Lidé cestující městskou hromadnou dopravou se s ním budou moci svézt na linkách číslo osm ve Zlíně a číslo šest mezi Zlínem a Otrokovicemi. Trolejbus bude jezdit každou neděli od 1. července do 26. srpna. DSZO to uvedla v tiskové zprávě.

Jízdní řády historického trolejbusu budou vyvěšeny na zastávkách a také na webu DSZO. Cestující zaplatí za svezení jízdné podle tarifu jako v jiných spojích MHD. "Je to náš dárek fanouškům, pamětníkům a milovníkům dopravácké nostalgie. Náš historický vůz se tak o prázdninách stává jistě jedním z důvodů, proč stojí za to Zlín i Otrokovice navštívit," uvedl ředitel DSZO Josef Kocháň.

Zlínský historický trolejbus Škoda 9 TrHT 26 byl vyroben v roce 1979 v závodě Škoda Ostrov. Vozidlo má pohotovostní hmotnost 8920 kilogramů, celková hmotnost i s cestujícími činí 16 tun. Vůz je 11 metrů dlouhý a 2,5 metru široký. Výška se staženými sběrači dosahuje 3,24 metru. Maximální povolená rychlost je 60 kilometrů za hodinu.

V DSZO byl rekonstruován včetně nátěrů a některých detailů v interiéru do podoby, jak vypadala MHD ve Zlíně a Otrokovicích v osmdesátých letech minulého století. Vozidla MHD byla tehdy opatřena červeným lakem. V DSZO je tento opravený trolejbus v provozu od roku 2004. V současné době již tento typ vozu nejezdí v běžném provozu u žádného českého dopravního podniku.