Z Brna do Kuřimi na kole. Kraj chystá novou cyklostezku

Jihomoravský kraj chystá stavbu cyklostezky, která bezpečně vyvede cyklisty z Brna na sever. Povede z Kníniček přes Jinačovice do Kuřimi a má zajistit bezpečnou cestu mimo frekventovanou silnici. Cesta má návaznost na plánovanou dálkovou trasu EuroVelo4 a na cyklotrasu 1, která spojuje Brno s Prahou. Do konce příštího roku by měly být připravené všechny projektové a administrativní náležitosti, aby se mohlo v roce 2020 začít stavět, řekla mluvčí Jihomoravského kraje Monika Brindzáková.

V současnosti cyklisté využívají směrem ke Kuřimi buď různých cest v lesích od Brněnské přehrady, odvážnější se vydávají po silnici, po níž však jezdí denně stovky až tisíce aut, přestože jde o silnici druhé třídy. "Na základě zpracované studie a vzhledem k možnostem v terénu se uvažuje s vedením v úseku z Kníniček podél lesa do Jinačovic a podél silnice do Kuřimi. Řešit se bude i napojení cyklostezky na golfové hřiště," uvedla Brindzáková. Stezka bude sloužit jak cykloturistům, tak i lidem k cestě na denní dojíždění do Brna.

Počítá se převážně s asfaltovým povrchem, v lese bude přírodní mlatový. "Do ledna 2019 bychom měli získat územní rozhodnutí, poté bude následovat výběrové řízení na projekt pro stavební povolení a samotnou stavbu. To by mělo být na konci příštího roku hotové a pak by bylo možné stavět," uvedla Brindzáková.

Stavba by měla stát 76 milionů korun, na náklady se mají složit kraj, obce a významnou část by měly tvořit evropské i národní dotace.