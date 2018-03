Zámek Český Krumlov buduje zahradní muzeum

Hrad a zámek Český Krumlov, který zahájí sezonu 30. března, rozšíří v budoucnu prohlídkové trasy o zahradní muzeum, které vzniká v prostoru kuchyňské zahrady u Paraplíčka. Zakončí vyhlídkovou promenádu Horské zahrady, sdělila mluvčí jihočeských památkářů Markéta Slabová. Vstupné na základní prohlídkový okruh v Krumlově Renesanční a barokní apartmány letos památkáři zdraží z loňských 150 na 180 korun, vstup na věž z 40 na 100 korun.

Nejnavštěvovanější jihočeská památka loni přilákala 466 429 lidí. Prohlídky historických interiérů Horního hradu začnou na Velký pátek 30. března. Zámeckou kulturní sezonu zahájí 7. dubna historický průvod na téma Setkání pánů erbu růže u příležitosti 465. výročí sňatku Zachariáše z Hradce s Kateřinou z Valdštejna roku 1553. "Průvod vychází z V. zámeckého nádvoří a dále pokračuje přes II. zámecké nádvoří na náměstí Svornosti, kde bude slavnostně ukončen," řekl Milan Antoš ze správy zámku.

Nabídku prohlídkových tras do budoucna rozšíří zahradní muzeum, vzniká v prostoru kuchyňské zahrady u Paraplíčka. Zakončí tak vyhlídkovou promenádu Horské zahrady. "V kolnách bude zahradní nářadí a různé příslušenství zahradního provozu od 19. století. Již v této chvíli máme soupis 1200 kusů zahradního nářadí a tento základ expozice se bude postupně rozšiřovat," řekl kastelán Pavel Slavko. Do budoucna by rád zahradní muzeum rozšířil o ukázky provozu, jako jsou včelíny, moštárna, sušírna ovoce či bylin.

Při letošním ročníku Mezinárodního dne památek a historických sídel zpřístupní správa zámku 21. a 22. dubna zdarma expozici Konírny, letohrádek Bellarii v zámecké zahradě a vyhlídku Paraplíčko v areálu zásobního zahradnictví. Od 22. do 24. června bude zámecký areál hostit Slavnosti pětilisté růže s historickým trhem na I. nádvoří a ohňostrojem na Jižních terasách. Na zámku se letos uskuteční také Festival komorní hudby, Mezinárodní hudební festival i Festival barokních umění. Závěr roku přinese Živý betlém na zámeckém nádvoří a Medvědí Vánoce.

Sezona na jihočeských památkách začne 30. března. Zámek v Jindřichově Hradci otevře 21. července novou expozici věnovanou diplomatickým aktivitám černínského rodu, Hluboká připomene osudové okamžiky rodu Schwarzenbergů. Jihočeské památky navštívilo loni 1,2 milionu lidí, meziročně o 36 103 více.