Zámek v Malči připomíná Palackého a Riegra

Zámek v Malči na Havlíčkobrodsku připomíná Františka Ladislava Riegra, který tam měl po čtyři desetiletí letní sídlo. Pravidelně na zámku pobýval i jeho tchán, "otec národa" František Palacký. Památník věnovaný oběma významným českým osobnostem 19. století vybudoval v opraveném zámku jejich potomek Václav Macháček - Rieger. Expozici zpřístupnil při příležitosti letošních 200 let od Riegrova narození, kdy zároveň uplynulo také 220 let od narození Palackého.

Jejich rodina se do Malče vrátila v polovině 90. let. Následovala léta oprav zámecké budovy a restaurování interiérů. "To celkové pozvednutí zámku bylo tak náročné, že se nám záměr otevřít památník dřív nepodařilo naplnit," řekl Macháček - Rieger s dovětkem, že letošek s významnými výročími byl pro něj posledním možným termínem. Uvedl, že František Ladislav Rieger je jeho prapraděd a Palacký praprapraděd.

Jediná nedotčená přežila pracovna Palackého

Zámek v Malči koupil Rieger spolu s velkostatkem v roce 1862. Po převzetí moci komunisty zabavil nemovitosti stát, Riegrův vnuk Bohuslav musel ze zámku odejít v roce 1951. Budova pak sloužila různým účelům, jeden čas tam byly i školní třídy. "Pracovna Františka Palackého jediná přežila nedotčená všechny režimy, to ostatní jsme dávali pracně dohromady," uvedl Macháček - Rieger. Ve špatném stavu byla střecha budovy a zatékalo do ní, spodní část zámku trpěla vlhkostí kvůli spodní vodě.

K vidění je klavír, na který hrál Antonín Dvořák

Pravidelné prohlídky se na zámku konají od července, otevřeno je v sobotu a v neděli. Kromě pracovny Palackého expozice obsahuje i obnovenou pracovnu jeho zetě Riegra či knihovnu čítající 9500 svazků. K vidění je i klavír, na němž při návštěvách Malče hrál hudební skladatel Antonín Dvořák. Spolupracoval s Riegrovou dcerou libretistkou Marií Červinkovou.

František Ladislav Rieger (1818 až 1903) byl český politik a spoluzakladatel Národní (staročeské) strany. V obrozeneckém hnutí byl spolupracovníkem politika, historika a spisovatele Františka Palackého (1798 až 1876), jeho dceru Marii si vzal za manželku.