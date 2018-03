Zámek v Telči zahájí sezonu na Zelený čtvrtek

Hrady a zámky na Vysočině, které spravuje Národní památkový ústav (NPÚ), přivítají po zimní přestávce návštěvníky už před Velikonocemi. V sezoně jim nabídnou akce věnované Roku šlechty českých zemí v evropské diplomacii nebo stému výročí vzniku republiky. Jako první otevře své brány telčský zámek na Zelený čtvrtek 29. března. O den později se přidají zámky v Náměšti nad Oslavou a Jaroměřicích nad Rokytnou (Třebíčsko) a hrad Lipnice (Havlíčkobrodsko). Oznámil to ředitel územní památkové správy NPÚ Petr Pavelec.

V Telči si budou moci návštěvníci na Zelený čtvrtek projít prohlídkový okruh s renesančními sály a zámeckou galerii s výstavou Pyšná princezna, která tam byla i v loňském roce. Už ji vidělo přes 20 tisíc lidí, řekl dnes kastelán zámku Telč Bohumil Norek. V květnu nabídku rozšíří výstava originálních kostýmů a rekvizit z filmu Až přijde kocour režiséra Vojtěch Jasného, který se z velké části natáčel v Telči a v exteriérech zámku.

Dlouhodobý projekt NPÚ Po stopách šlechtických rodů letos pokračuje tématem věnovaným diplomacii. Začne 22. března v pražském Černínském paláci, sídle ministerstva zahraničí. "Tímto projektem se účastníme evropského Roku kulturního dědictví. Je to mezinárodní téma, kterým chceme poukázat na to, že Národní památkový ústav spravuje mimořádně cenné předměty a je spojen s mimořádnými osobnostmi," řekl Pavelec. Telč nabídne prohlídky Z Itálie do Telče aneb Po stopách kavalíra. V Jaroměřicích se zase návštěvníci dozvědí víc o diplomatech z rodu Kouniců.

Sté výročí republiky si připomene hrad Lipnice v návaznosti na tradiční počin - vyvěšením státní vlajky. Doposud nad hradem vlál každoročně prapor šlechtických rodů, které hrad vlastnily. "I když jich bylo hodně, kruh se uzavřel u Československé republiky. Tahle vlajka už asi na hradě zůstane, řekl Marek Hanzlík, kastelán hradu, který je od roku 1953 majetkem státu.

Osobitým způsobem si rok 1918 připomene zámek v Náměšti. Výstavou přiblíží život šlechty v období první republiky. Předcházet jí bude beseda historiků věnovaná osudu české šlechty po roce 1918. Zúčastní se jí i Johanna Haugwitzová, která se jako dcera posledních šlechtických majitelů zámku v Náměšti narodila v roce 1943, řekl náměšťský kastelán Marek Buš.