Zimní radovánky. Nepodceňte servis a vsaďte na chytrou aplikaci

Zima a lyžařská sezona už je v plném proudu. Spousta sněhu, sluníčko a čerstvý vzduch přímo lákají k tomu hodit vše za hlavu a prostě si jen užívat zimních radovánek. Nicméně i na dovolené by měl člověk myslet zodpovědně a nepodceňovat přírodní rizika, která v Čechách stejně jako v zahraničí na horách hrozí. Je třeba mít správně seřízené lyže, stáhnout si chytrou aplikaci do telefonu a svařák si dát až po odpolední lyžovačce.

Nepodceňujte servis vybavení

Každý si chce užít pobyt a jízdu na lyžích či snowboardu na maximum. To je však možné pouze v případě správně ošetřených skluznic a hran. Správné nabroušení, vosk, zkontrolované vázání i dobré uskladnění, to vše zajišťuje ten správný požitek z jízdy a bezpečný dojezd. Problém nastává, když se na dostatečný servis zapomene. To totiž bývá jednou z nejčastějších příčin nehod. "V současné době je v horských oblastech mnoho příležitostí k servisu nebo profesionální kontrole lyžařského vybavení, takže doporučujeme návštěvníkům toto využít a minimalizovat tak možnost eventuální nehody a zranění," říká ústřední náčelník Horské služby o.p.s. Pavel Antl. Takže pokud lyže nejsou zkontrolované už z domova, využijte horské profesionály a samozřejmě nezapomínejte ani na běžky.

"Vyrostla bílá jedlička", která se může zlomit

Matka příroda nám letos už od začátku roku přeje a tak se můžeme radovat z bohaté sněhové nadílky. Naše hory jsou navíc doslova prošpikované běžeckými trasami, takže téměř nic nebrání tomu vychutnávat si stovky kilometrů nádherných cest v zasněžené krajině. Avšak i přestože nejvíce úrazů hrozí na sjezdovkách, ani jízda na běžkách není 100 % bezpečná a je třeba se mít na pozoru. Ve vysokohorských oblastech jsou stromy obalené těžkou vrstvou sněhu a i kvůli silnému větru hrozí zlomení či pád. Na první pohled romantická bílá krajina tak může být pěkně nebezpečná. Pro větší bezpečnost se doporučuje "běžkařit" po vyznačených trasách. Pokud však nepatříte mezi vyznavače vyšlápnuté bílé stopy a raději poznáváte divočinu a dopřáváte si klidu panenské přírody, vždy se držte doporučení horské služby a nevyrážejte později odpoledne. Myslete na to, že se na horách brzy stmívá a neriskujete jen svůj život, ale i záchranářů. V mnoha oblastech navíc hrozí lavinová nebezpečí.

Opatrnost "až" na prvním místě

Dvakrát měř, jednou řež. Toto pořekadlo by se dalo použít i pro chování na horách. Podobně jako na silnici je třeba počítat s provozem a danými pravidly, na sjezdovkách se musí dodržovat pravidla Mezinárodní lyžařské federace (FIS). Než vyrazíte z kopce dolů, pořádně se rozhlídněte, ať předejdete případné srážce s jiným lyžařem. Zejména v zahraničí se to může výrazně prodražit. Například v Itálii můžete zaplatit částky až v řádech milionů korun a právě na takové případy je dobré se připojistit.

Aby se dovolená neprodražila

Na cestu do zahraničí je pojištění s dostatečnými limity téměř standardem, na Česko se ale často zapomíná. Přitom, i když jedete lyžovat "pouze" do našich Krkonoš, je více než vhodné se připojistit. V rámci ČR je možné využít speciálního tarifu pro cestování, který zahrnuje úrazové pojištění, nemocniční odškodné, pojištění zavazadel a hlavně pojištění odpovědnosti. "Pojištění odpovědnosti je zásadní zvláště tehdy, kdy jedete lyžovat s celou rodinou. Kryje totiž případy zaviněných kolizí s jinými lyžaři na sjezdovce," zdůrazňuje Eva Svobodová, mluvčí pojišťovny Uniqa. A právě taková srážka s lyžařem umí dovolenou pekelně znepříjemnit. Zvláště cizinci umějí být ve vymáhání náhrady škody nároční. Kromě léčebných výloh mohou vymáhat peníze i za psychickou újmu, majetkovou škodu či snížené společenské uplatnění, když následky přetrvávají. "Loni jsme řešili případ z Jánských Lázní, kdy náš klient srazil holandskou turistku. Naštěstí měl dotyčný sjednané pojištění domácnosti spojené s pojištěním odpovědnosti na částku milion korun. Nárok poškozené byl tehdy vyčíslen "jen" na 480 000 Kč. Registrujeme však i případy, kde byla škoda vyčíslena i na více než dva miliony," doplňuje Svobodová. Pokud tedy nechcete, aby se dovolená prodražila, sjednejte si pojištění, klidně i online.

Na hory místo instagramu aplikaci Záchranka

Při cestě na hory i během samotného pobytu vám může být nápomocná aplikace Záchranka od Horské služby. Hlavní funkcí je snadné a rychlé přivolání nejbližší hlídky v případě nouze. Výhodou je, že pracuje s lokací GPS a není závislá na datovém signálu. Poskytuje také informace o sněhových podmínkách, lavinovém nebezpečí či počasí v dané lokalitě. Součástí aplikace jsou mimo jiné také pravidla jízdy na sjezdovkách či návod na první pomoc. A že dobře funguje, by mohli potvrdit i tři zbloudilí muži, kteří se letos v lednu ztratili na běžkách v Jizerkách. "Sněhová pokrývka v současné době dosahuje až 180 cm. Jak tento fakt, tak počasí nám komplikovaly jakýkoli pohyb ve volném terénu. V akci bylo 5 našich členů na čtyřech skútrech. Běžkaře našli, jsou v pořádku, jen vyčerpaní a podchlazení," uvedl René Mašín, náčelník HS Jizerské Hory. Takže vedle instastories nezapomeňte i na aplikaci Záchranka.

Desatero pravidel FIS pro chování na sjezdovkách

1. Mějte ohled na ostatní lyžaře a chovejte se tak, abyste neohrožovali ostatní.

2. Dodržujte vzdálenosti a jezděte tak rychle, jak vám to schopnosti a počasí dovoluje.

3. Pokud jedete zezadu, zvolte takovou jízdní stopu, abyste neohrožovali lyžaře před vámi.

4. Předjíždění povoleno, ale jen v případě dostatečného prostoru pro všechny pohyby předjížděného.

5. Až se budete chtít rozjet po zastavení nebo vjet do sjezdovky, rozhlédněte se a přesvědčte se, že je to bezpečné pro vás i ostatní.

6. Vyhýbejte se zbytečnému zdržování na úzkých a nepřehledných místech sjezdovky. Pokud jste upadli, co nejrychleji místo uvolněte.

7. Pokud stoupáte nebo sestupujete pěšky, používejte okraj sjezdové tratě.

8. Respektujte značky a signalizaci.

9. Při úrazech jste vždy povinni poskytnout první pomoc.

10. Pokud jste svědek nebo účastník úrazu, jste povinni prokázat své osobní údaje.