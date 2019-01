Známé památky v Pardubickém kraji zaznamenaly loni nižší návštěvnost

Většinu známých památek v Pardubickém kraji navštívilo loni méně lidí než v roce 2017. Příčinou jsou v některých případech opravy objektů. Jiným se ale dařilo, například hrad Svojanov na Svitavsku, který patří městu Polička, si prohlédlo rekordních více než 60 000 turistů, o 3000 více než v roce 2017.

"Poprvé jsme překročili 60 000 lidí, ani jsem v to nedoufal, že se to podaří. Nakonec to dopadlo úplně těsně," řekl kastelán Miloš Dempír.

Velmi dobrý rok zažil také zámek v Litomyšli, který je památkou UNESCO. V roce 2018 slavil 450 let své existence, k výročí připravil mnoho akcí. Značný ohlas měla Španělská slavnost nebo výstava nejkrásnějších operních kostýmů z Národního divadla. Díky tomu se návštěvnost meziročně zvýšila na 52 657 lidí, což je nárůst o devět procent.

Skanzen na Veselém Kopci a menší skanzen Betlém v Hlinsku zaznamenaly o devět procent nižší návštěvnost. Největší propad zaznamenaly památky v dubnu, meziročně asi o 12 500 lidí. Podle Ilony Vojancové, vedoucí správy Souboru lidových staveb Vysočina, pod niž skanzen patří, to způsobil brzký březnový termín Velikonoc, kdy byl otevřen jen Betlém, Veselý Kopec zahájil provoz kvůli počasí až na konci dubna.

Zámek ve Slatiňanech celý loňský rok podstupoval rozsáhlé opravy. "Utlumili jsme provoz i propagaci, takže zde se pokles nejenom očekával, ale vlastně byl z hlediska bezpečnosti i žádoucí," uvedla mluvčí pobočky Národního památkového ústavu (NPÚ) na Sychrově Lucie Bidlasová. Omezené prohlídky měl kvůli přestavbě i hrad Kunětická hora, navíc loni nepořádal některou z oblíbených výstav rekvizit ze známých pohádek.

Národní hřebčín Kladruby nad Labem včetně jeho pobočky ve Slatiňanech si letos prohlédlo téměř 83 000 návštěvníků. Ve srovnání s loňskem to představuje nárůst o necelých pět procent. Zájem o památku zvyšuje její kandidatura do UNESCO.

Vývoj návštěvnosti nejznámějších památek v Pardubickém kraji v letech 2014 až 2018:

2014 2015 2016 2017 2018 index 2018/2017 hrad Kunětická hora 36.773 43.548 34.635 40.526 33.755 0,83 hrad Litice 10.127 911 3135 11.488 11.010 0,96 zámek Litomyšl 51.610 50.888 50.249 48.318 52.657 1,09 zámek Slatiňany 23.922 22.614 25.872 29.323 15.270 0,52 Soubor lidových staveb Vysočina 74.041 63.606 73.558 81.613 74.325 0,91 celkem státní památky 198.487 181.567 187.449 213.285 187.017 0,88 Svojanov 51.541 52.071 54.696 57.030 60.004 1,05

zdroj: NPÚ, hrad Svojanov