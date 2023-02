Chcete se zbavit zimní depky a zahnat stres? Zahrajte si deskovku

V posledních letech zimy nenabízí příliš mnoho sněhu, díky kterému bychom si mohli užít i nějaké ty radovánky. Čím se tedy zabavit, když venku není sníh? Zahrajte si s rodinou nebo kamarády deskové hry! Dozvíte se díky nim něco víc nejen o sobě, ale i o svých soupeřích, snížíte hladinu stresu a upevníte vztahy.

Kromě toho umí hry probudit radost i v tom nejzarytějším bručounovi a díky smíchu a endorfinům zbavují stresu a napětí. "Hraní deskových her nás nutí žít přítomným okamžikem a soustředit se na něj. Chrání nás před starostmi každodenního života a tím stres významně redukují," vysvětluje psycholožka Raima Luiz Mitjana a odkazuje se na studii z roku 2020, která vznikla na Universitat de Lleida ve Španělsku. "Moderní deskové a karetní hry zlepšují plynulost slovní komunikace. Kromě toho by mohly být účinnou intervencí pro udržení některých kognitivních funkcí u starších osob a také prevencí jejich zhoršování," dodává.

Tak kterou?

Vybrat si tu nejideálnější hru však může být oříšek. Je několik základních parametrů, které byste měli při vybírání brát v úvahu: počet hráčů, jejich věk, jazyk, dobu trvání hry a její téma. Důležité je však i zaměření hry. Jaké může být?

1. Rodinné

Tento typ her je nejrozšířenější. Nejsou příliš strategicky náročné, aby byly šance na výhru vyrovnané pro všechny, tedy i pro nejmladší členy rodiny. Pokud chcete strávit příjemný večer v obklopení rodinných příslušníků a deskových her, vybírejte v tomto ranku zaměření.

2. Vzdělávací

Chcete-li při hraní spoléhat na své vědomosti, zahrajte si s kamarády vzdělávací hru. Momentálně je podle nákupního rádce Heureka tou nejlepší hra Desítka od Mindoku. Nyní je ve speciální edici s otázkami ze světa Harryho Pottera. Jste jeho milovníci a věříte si, že se v něm orientujete natolik, abyste zvládli odpovědět správně na 1000 otázek ve 100 okruzích? Jděte do toho.

3. Party

Hry s party tématikou už jsou trochu jiné kafe. Obvykle jsou určeny pro vyšší počet hráčů, obsahují humorné prvky, zaměřují se na důvtip, nejrůznější dovednosti a také dokáží hráče přinutit k tomu, aby si sám ze sebe udělal legraci. Věrným příkladem je třeba oblíbená hra Activity, kdy při předvádění bobra hlodajícího strom, určitě nezůstane jedno oko suché od smíchu.

4. Logické

Nedokážete přijmout náhodu, která mnoho deskových her ovládá a nechcete se smířit s tím, že co vám padne na kostce prostě neovlivníte? Sáhněte po některé z her logických, jejíž úspěšné pokoření bude záviset pouze na vašich logických dovednostech.

5. Postřehové

Tento druh her může být pro některé hráče poněkud frustrující. Možná znáte Dobble. Hru, která se skládá z kartiček s obrázky. Tato hra vyžaduje bleskovou rychlost, pohotovost a všímavost. Zkombinovat tohle všechno ale bývá často náročné. Pro milovníky adrenalinu je však tento typ her jako dělaný.

6. Strategické

Tady už zabrušujeme do oblasti zkušených hráčů, kteří hraním deskových her tráví hodně času. Hraní strategických her totiž může zabrat až několik hodin. Hráči navíc musí promýšlet každý tah. Náhoda zde tudíž nehraje velkou roli. Jste-li milovníci deskovek a umíte se orientovat v mnohdy náročných pravidlech tohoto typu her, určitě neváhejte a nějakou strategickou si pořiďte. Procvičíte logiku, strategické myšlení i paměť.

7. Hry na hrdiny

Oblíbeným typem her jsou hry na hrdiny. Jednu z nich můžete znát ze seriálu Teorie velkého třesku nebo Stranger things. V obou snímcích se jeho hrdinové oddávají hraní Dračího doupěte, kterému jsou schopni obětovat celý večer a klidně i nadcházející den. Vypravěč dohlíží na plnění složitých pravidel a fantazie hráčů jede na plné obrátky. Oni sami rozvíjí zápletku a vystupují za konkrétní postavu. Proto se těmto hrám někdy také říká RPG (z angličtiny role playing game).

Pokud byste se v množství stolních her a jejich možností ztráceli, na Heurece najdete rady a tipy, co a jak vybrat. Najdete zde i další tipy na hry, a to nejen ty stolní, které si snadno vyheurekujete, přečtete si jejich recenze a vyhledáte nejlepší dostupné ceny.

Věděli jste, že...

Češi jsou ve vymýšlení her opravdu dobří. Jednu z nejoblíbenějších her Krycí jména vyvinul vývojář Vladimír Chvátil a byla přeložena do několika jazyků.Dalším úspěšným autorem je Tadeáš Spousta, který zasvětil 5 a půl let svého života tvorbě fantasy hry na hrdiny s názvem Euthia: Torment of Resurrection. Ta se stala druhým nejúspěšnějším projektem z Česka.