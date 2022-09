Chcete si s partnerem užít podzim naplno? Nebojte se být kreativní

Říká se, že máj neboli měsíc květen je lásky čas. To ale nemusí platit jen o něm. Lásku ke své drahé polovičce si přece můžete užívat celoročně. A nemusíte se toho bát ani na podzim. Je tolik aktivit, které můžete se svým partnerem podniknout. Důležité ale je být kreativní a vymyslet něco originálního, na co budete společně vzpomínat ještě za několik let.

Na vztahu je třeba pracovat pořád. Ať je teplo, nebo zima. Některá období jsou ale pro společné aktivity příhodnější. Třeba takový podzim je ideální. Není totiž už moc horko, takže vás nebudou trápit orosená čela a horký vzduch. Zároveň je ale stále poměrně teplo, takže máte pořád plno možností, jak svůj společný čas strávit. Nalijme si ale čistého vína. Vymyslet činnost, která by naplňovala oba z páru, není vůbec jednoduché.

Párová nákupní horečka

Může se stát, že se pyšníte drahou polovičkou, která miluje nakupování. Ano, i takoví lidé existují. Ale nezoufejte, pokud mezi ně úplně nepatříte. Na podzim je nakupování ideální, protože obchodní centra lákají na obří slevy. Takže můžete splnit příjemné s užitečným. Stravte fajn chvilky se svým protějškem tam, kde to má rád, a zároveň udělejte radost něčím hezkým i sobě. Zpestřit si tuto činnost můžete tím, že si navzájem koupíte dárek, kterým se překvapíte. Nebo si dejte za úkol nákup konkrétního typu outfitu v dané cenové relaci. Budete muset být kreativní a nad svými úlovky se jistě společně zasmějete.

Vezmeš si mě?

Ne každý chce ale podzim strávit zavřený v hale obchodního centra. Toto roční období je kouzelné hlavně proto, že nabízí mnoho příležitostí k prožití romantických chvil. Dopřejte si chvilku jen ve dvou a vyrazte na lodičky. Je jedno, jestli to bude na řece, nebo na rybníku, podzimní počasí a nálada tomu dodají ten pravý romantický punc. A pokud nechcete pádlovat, půjčte si šlapadlo, kde místo rukou zaměstnáte hlavně nohy. Pak už stačí jen malé občerstvení a ta pravá pohoda na sebe nenechá dlouho čekat. Lodičky navíc poměrně mnoho mužů využívá jako místo, kde svoji milou chtějí požádat o ruku. Nebyla by to třešnička na dortu vašeho společného podzimního výletu plného romantiky?

Relax na piknikové dece

V teplých podzimních dnech si určitě udělejte společný piknik. Nezapomeňte si zabalit pořádně velkou deku, kam se pohodlně vejdete nejenom vy dva, ale také vaše občerstvení. Do piknikového koše si zabalte to, co máte rádi: jednohubky, zdravé dobroty nebo dortík s ovocem a lahev vína nebo prosecca. Vzájemně se nakrmte, lehněte si a vnímejte ten pocit, který vás prostoupí při pohledu na padající barevné listy.

Společné cvičení?

Až budete na pikniku v parku, zkuste se rozhlédnout kolem sebe. Je možné, že uvidíte partičku lidí, která se společně oddává pohybu. Existují skupiny, které chodí cvičit ven i v podzimních měsících, které jsou chladnější, a proto pro cvičení mnohem příjemnější. Můžete tak využít párové cvičení akrojógy, které vás sblíží nejenom fyzicky, ale také mentálně. Pokud totiž nejste rození gymnasté, určitě se při vytváření krkolomných poloh těla dost nasmějete. Cvičit můžete buď sami, nebo s dalšími páry a společně se seznámit a pobavit. Pokud máte ale radši nějakou aktivnější společnou sportovní aktivitu, můžete zkusit běh. Škola běhu funguje celoročně. Podporujte se ve svých výkonech a dostaňte se do formy společně.

Řekněte sýr!

Kreativitě se ve vymýšlení společných párových aktivit meze opravdu nekladou. Podívejte se ven z okna, jak je podzim malebný. Využijte jeho pestrobarevné kulisy a nafoťte nové fotografie vás dvou. Jestliže máte zájem o profesionální snímky, oslovte fotografku, která bude schopna vytvořit s vámi krásné fotografie, které si s radostí pověsíte v rámečku na stěnu. Pokud nejste fotogenický typ, můžete stát za fotoaparátem vy. Vytvořte svému partnerovi nebo partnerce krásné snímky, na kterých poběží skrz padající listí, bude vyhazovat listí do vzduchu nebo hodí zasněný pohled do podzimního slunce.