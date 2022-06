Chystáte se na dovolenou se psem? Na tyto věci byste neměli zapomenout!

Rozhodli jste se na letošní letní dovolenou vyrazit i se čtyřnohým parťákem. Máte ale obavy, abyste všechno zvládli a na nic nezapomněli? Ať už se chystáte se psem k moři, do hor, anebo na prodloužený víkend za poznáním krás evropských měst, připravili jsme pro vás několik rad a tipů, které jistě oceníte. Dovolenou si tak užijete nejen vy, ale i váš chlupáč!

Cílová destinace

Výběr dovolené pro psa by měl být uzpůsoben plemeni psa, věku zvířete a také jeho fyzické kondici a zdatnosti. "Vlastníte-li staršího pejska, vybírejte dovolenou, kde nebude muset být tolik aktivní. V tomhle případě je ideál relaxační dovolená bez výšlapů a tůr do hor, na druhou stranu, jestli máte mladého psa, který je ve výborné fyzické kondici, hory jsou pak volbou číslo jedna. Zvažte proto velmi dobře, zda pes dovolenou zvládne a užije si ji, tak jako vy. Abyste pak nelitovali, že jste nabídku na jeho hlídání nevzali," sděluje odborník Martin Pučálka ze společnosti Krmiva Pučálka. Jestliže jste se rozhodli pro typ dovolené a máte i vybranou cílovou destinaci, vyhledejte si, jaká jsou pravidla pro vstup psa na území jiných států. Někde bude stačit cestovní pas, jinde potřebujete několik měsíců platné očkování proti vzteklině apod. Díky tomu tak předejdete nepříjemnostem na hranicích v dané zemi.

Dopravní prostředek

V horkém letním počasí bývá cestování se zvířaty náročnější. "Pes se může mnohem rychleji přehřát a je to pro něj extrémně nebezpečné. Proto, ať už cestujete kamkoliv a respektive i jakkoliv, mějte po ruce vždy PET láhev s vodou a cestovní misku. Vhodné jsou například misky Aminela, které jsou lehké, skladné a snadno omyvatelné. Díky tomu bude mít pes přísun tekutin po dobu celé cesty, " doporučuje Pučálka. V případě cesty autem je základem všeho správné převážení psa, a to v kleci či přepravce anebo připoutaného na sedadlo speciálním pásem. Klimatizace by neměla na něj přímo foukat, aby nenachladl. Když budete cestovat vlakem, ověřte si nejprve, zda pes do vlaku vůbec může a za jakých podmínek, voda s sebou je samozřejmostí. Cestování letadlem lze absolvovat se psem pouze dvěma způsoby. Do deseti kilo i s přepravkou jej některé společnosti akceptují i na palubě letadla. Ve druhém a horším případě musíte nechat dát psa do zavazadlového prostoru, ale to pokud můžete, nedělejte.

Ubytování

I přestože se cestování s domácími zvířaty velmi rozmohlo, stále ne každé ubytovací zařízení je "dog friendly", proto si dopředu ověřte, zda pejsky akceptují a případně za jaký poplatek. Jedete k moři, kde bude teplo? Nezapomeňte zjistit, zda ubytování nabízí funkční klimatizaci. Pes sice moře a teplo ocení, ale kvůlí přehřátí pro něj bude příjemnější být přes den v klimatizovaném pokoji s dostatkem tekutin.

Místní pravidla

Ať už jedete do jiné země, anebo jen jiného města, snažte se respektovat pravidla, která jsou pro pejskaře v daném okolí. Někde je nutné, aby pes neběhal na volno, nekoupal se na daném místě v moři, anebo je zde třeba vstup pro pejskaře se psy úplně zakázán. Při nerespektování místních pravidel může být pejskář upozorněn domluvou anebo i vyzván k úhradě pokuty. To se často stává při návštěvě zahraničí a oblíbených dovolenkových destinací.

Co sbalit s sebou

Známe to všichni. Balení je mnohdy horor. Natož co sbalit psovi a proč mu vlastně něco balit. "Psovi na dovolenou sbalte: cestovní misky, cestovní balení krmiva, pamlsky, oblíbenou hračku, obojek, postroj, vodítko, dostatek pytlíků na exkrementy, cestovní pas, oblíbenou deku a pelíšek, chladicí podložku. Vhodné je přibalit i léky na alergii či průjem," doporučuje Pučálka ze společnosti Krmiva Pučálka. Na cestování je vhodné vzít s sebou menší balení konzerv či vaniček s kvalitním obsahem masa, díky tomu máte čerstvé krmivo stále po ruce.

Kdyby náhodou...

• Jedete-li mimo Českou republiku, vyřiďte si cestovní pojištění i pro psa, návštěva místního veterináře může být finančně náročná.

• Pro klid duše si najděte nejbližší veterinu v okolí vašeho místa, kde budete trávit dovolenou.

• Pro případ, že by došlo krmivo, podívejte se, zda má váš dodavatel v místě prodejnu či distributora.