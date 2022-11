Chytré novinky mění elektrocyklistiku, zloději mají útrum!

Společnost Bosch eBike Systems letos představila novinky, které přepsaly zaběhnuté návyky v užívání elektrokol. Tady je vše ve 3 minutách čtení!

Nespadnete při brzdění

Až 29 % pádů na kole je způsobeno nesprávným brzděním. Mokro, písek, drolivý ani sypký povrch už vám nebudou nahánět strach, protože je tu ABS! Technologie, která už 40 let pomáhá řidičům a 20 let motorkářům, je nyní připravená i pro ebikery. Nejmenší systém ABS na světě je o 77 % menší a o 55 % lehčí než jeho předchůdce. ABS od Bosch eBike Systems je vyvinuto pro všechny druhy elektrokol od těch do města až po elektrická horská kola pro tvrdé sportovce. I když teď možná kroutíte hlavou a říkáte si, že to není nic pro vás, tohle prostě chcete zkusit!

Nebudete se ho bát nechat na ulici

Všichni se bojí, že přijdou ke kolu a ono tam prostě nebude. Takhle už ne. Nově elektrokola vzdorují zlodějům vícestupňovým systémem ochrany. Elektrokolo nyní samo pozná, pokud s ním někdo manipuluje. Rozlišuje mezi chvěním a tím, jestli ho chce někdo přemístit. Spustí výstražný tón a vám do mobilu pošle varovnou zprávu. Na displeji v mapě uvidíte, kde se vaše elektrokolo nachází a kam se přesunuje. Jedno kliknutí a aplikace volá policii!

Dostanete tolik elektropodpory, kolik právě potřebujete

Systém teď rozpozná, kdy jedete proti větru nebo stoupáte, a automaticky vám přidá elektrickou podporu, aniž byste museli zvýšit výkon nebo změnit jízdní režim.

Nebudete se trápit při tlačení do kopce

Něco se nedá vyjet a na řadu přijde vysilující tlačení. Tomu je teď konec. Tlačítko na řídítkách aktivuje přípomoc, díky níž se kolo sápe do svahu samo a lehce jako pírko. Systém ocení ebikeři v těžko prostupném terénu stejně jako uživatelé elektrických cargo biků s těžkým nákladem.

Svezete s ním i náklad i děti

Elektrické cargo biky jsou trend. V Německu, Nizozemsku a ve Skandinávii se stávají náhradou za druhé auto do rodiny. Po městech stěhují objemné zboží a v Německu si je teď oblíbili i rodiče, kteří si nimi vozí děti do školky nebo do školy. Do korby se vejdou hned dvě! Pohon s novým chytrým systémem určený pro elektrické cargo biky nyní dokáže vaše šlapání zesílit až čtyřikrát a obří kroutící moment přidává při rozjezdu, který je s nákladem nejtěžší.

Nikde nezabloudíte

Pro zcela bezproblémové dojetí do cíle, přidal Bosch eBike Systems na displej Kiox 300 navigační funkci, která všem cyklistům pomůže za všech okolností udržet správný směr. Chytrý displej navíc ukazuje také užitečné informace, jako je vzdálenost a čas, které zbývají do cíle, a předpokládaná doba příjezdu. Aby cyklisté jezdili na elektrokole efektivněji a šetřili energii disponuje displej i tzv. rádcem řazení.

Přispějete k čistšímu Česku

Čtvrtinu emisí CO2 způsobuje motorová doprava. Ježděním na elektrokolech zmenšuje dopravní zácpy, hluk i množství výfukových plynů. Skupina Bosch jde ještě dál. Všechny její závody jsou klimaticky neutrální už od roku 2020. Všechny baterie od Bosch eBike Systems se teď budou recyklovat. Jednoduše je vrátíte v servisu a vyměníte za nové. V akumulátorech se daří snižovat množství vzácných kovů. Třeba kobaltu je v nich nyní o 65% méně než v roce 2013.

