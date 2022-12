Cihla, beton nebo dřevo? Z čeho se vyplatí postavit vysněný dům?

Stavba domu obnáší spoustu rozhodnutí, které není radno brát na lehkou váhu. Nekvalitní projektování nebo špatně zvolená lokace můžou ledacos znepříjemnit. Prioritu ale při budování místa, kde plánujete strávit zbytek života, hrají stavební materiály. Jaké jsou výhody a nevýhody cihel, dřeva a železobetonových prefabrikátů?

Cihly jsou tradiční materiál, ale drahý

Stavět z cihel je sázka na tradici a jistotu. Jedná se o nejčastěji používaný stavební materiál v Česku, který má dlouhou životnost, vysokou nosnost, je nehořlavý a objemově stálý, takže bez problému zvládne teplotní změny. Další výhodou, kterou je třeba zmínit, je i kvalitní zvuková izolace.

Cihlové domy mají ale také své nevýhody, kvůli kterým se leckdo zamyslí nad možnými alternativami. Jednou z předních nevýhod je cena. Podle České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výrobě vzrostla cena za cihly meziročně o třetinu.

Dalším mínusem zděných domů je délka jejich výstavby. Zatímco domy z prefabrikátů můžou být hotové a připravené k nastěhování v řádu týdnů až měsíců, na cihlový dům si počkáte. Jednak protože práce na něm nelze dělat celoročně, a pak také proto, že pravidelně dochází k přehlcení trhu a výrobci cihel nestíhají na požadavky klientů reagovat a materiály dodávat.

Pokud navíc hodláte ke stavbě použít porézní cihly, můžete se často setkat s problémem, který představují plísně.

Prefabrikáty stojí v řádu týdnů, jsou méně variabilní

Domy z betonových prefabrikátů jsou ve stavebnictví moderním a elegantním řešením. Jejich výhodou je především rychlost stavby. "Skelet budovy ze železobetonu vám společnost dokáže postavit v řádu dnů až týdnů. Celý dům můžete mít hotový do několika měsíců," říká Michal Holák, generální ředitel společnosti PREFA Brno, která se na stavby z betonových prefabrikátů specializuje.

"Dalším plusem prefabrikátů je možnost z nich stavět celoročně. Zima nebo sníh nejsou překážkou. Zmínit je potřeba také životnost materiálu. Betonové prefabrikáty jsou spolehlivé a snesou podstatně více než například dřevostavby," zmiňuje Holák z PREFA Brno.

Nevýhody nejsou tak jednoznačné, jako u cihel nebo dřeva. Přeci jen jde o materiál, který má dlouhou životnost, je pevný a představuje rozumný kompromis mezi rychlostí stavby a cenou za materiály.

Problém nastává v momentě, kdy se stavba rodinného domu kompletně z prefabrikátu předem důkladně nenaprojektuje a vzejde potřeba zavést nové rozvody, například elektřiny nebo vodovodního potrubí, které se do betonu složitě vysekávají.

"V takovém případě je řešením kombinace betonového prefabrikátu využitého na skelet budov, přičemž stěny zůstanou cihlové. Díky této kombinaci je stavba domu stále rychlejší, než v případě celozděné budovy, nicméně odpadá starost a náklady na zavádění nových rozvodů," vysvětlil Holák z PREFA Brno.

Dřevostavby jsou udržitelné, ale méně odolné

Dřevostavby nemají konkurenci, co se rychlosti stavby a ceny za použitý materiál týče. V roce 2020 bylo podle Asociace dodavatelů montovaných domů v Česku postaveno 2836 dřevostaveb rodinných domů. "To vnímám velmi pozitivně nejen proto, že se dřevostavby dostávají více do povědomí veřejnosti, ale také proto, že se zde uplatní jejich velký potenciál, a tím je rychlost výstavby a také udržitelný způsob stavění," uvedla Lenka Trandová, ředitelka asociace. Dřevěné domy lze navíc, stejně jako ty z betonových prefabrikátů, stavět celoročně.

Nespornou výhodou domů ze dřeva je také izolace. Jelikož jsou z přírodního materiálu, udržují v zimě snáze teplo a v létě příjemné teploty.

Potíže u dřevostaveb představuje jejich životnost a údržba. Sice se tak dá stavba v případě potřeby snáze zlikvidovat, ale zároveň to znamená, že u dřevěných domů se můžete častěji potýkat s trouchnivěním. Poškozené části je pak zapotřebí složitě odřezat a nahrazovat, což vás vyjde na další finance nejen v podobě náhradního materiálu, ale i odborníků, kteří takové vyspravení provedou.

Další mínus, který je třeba zmínit, je, že dřevostavby se mohou stát cílem škůdců. Kvůli těm je zapotřebí pořádné ošetření, izolace a také dávat si pozor na vlhkost. Jakmile to nebudete dělat, může se lehce stát, že se k vám nastěhují nechtění návštěvníci.

Jako poslední nevýhodu je potřeba uvést také požár. Vysoká hořlavost dřeva v porovnání například s betonem, znamená, že v případě nehody třeba při vaření a následném požáru vám pravděpodobně nezbyde jiná možnost, než stavbu strhnout a postavit novou.