Čtyři výmluvy proč se nehýbat, které na podzim neplatí

Užili jste si léto? Grilování, pivo a buřty u táboráku? Drinky na pikniku, kopec zmrzliny, gastronomické zážitky na cestách a probdělé noci? A teď rozpačitě koukáte, že to, co skryly šortky na gumu, se do košile či halenky prostě nevejde - a fyzička je pryč? Pak je na čase začít se sebou něco dělat. Přečtěte si čtveřici praktických tipů, jak překonat časté výmluvy a dostat se zpět do lepší formy.

1) Je mi horko! V úmorných vedrech vám pud sebezáchovy velel zůstat v bezpečí vychlazených prostor. S příchodem podzimu tato výmluva padá - vzduch je najednou dýchatelný, teploty hluboko pod úrovní srpnové výhně. To jsou ideální podmínky na to, chodit pěšky, tak vyměňte tramvaj nebo auto za vlastní pohon spalující kalorie. Cesta na schůzku, nákup, vyzvednutí dětí ze školky, to všechno jsou skvělé příležitosti k přirozenému pohybu chůzí. Ta dokonce může být podle jedné studie efektivnější prevenci kardiovaskulárních chorob než běh. A víte co? Klidně se po cestě za odměnu stavte na jedno nebo na dvojku bílého, zasloužíte si to :-)

2) Nemám s kým sportovat, všichni jsou na dovolené! Kámoši, kteří vám pomůžou udržet motivaci, už mají dovolenou za sebou. Pokud snad žádné sportovní přátele nemáte, můžete je velmi snadno získat. Zkusit amatérskou ligu Vaše liga, ve které získáte každý měsíc čtyři soupeře stejné úrovně. Můžete se vrhnout na squash, tenis, badminton, ping-pong, v Praze i na beach volejbal nebo poměřit síly na běžeckých závodech. "Člověk je od přírody společenská bytost, takže na nás má pozitivní účinek být s dalšími lidmi také při sportu. Můžeme se navzájem povzbuzovat, motivovat a zdravě soutěžit. Také je s někým dalším snazší zkoušet nové aktivity a udržet si pravidelnost," vysvětluje fitkouč Tomáš Reinbergr.

3) Nemám čas! Jasně, může se zdát, že po prázdninách je najednou víc práce, je potřeba trávit víc času s dětmi nad úkoly... Ale ruku na srdce, je to tak opravdu? Není náhodou spíš méně pozvánek od kámošů na zahrádku, výletů a grilovaček, které byste si nemohli nechat ujít? Podzim je ideální období, kdy nemusíte mít špatné svědomí, že setkání s přáteli zanedbáváte a můžete se věnovat sami sobě. Až se zase jaro zeptá, co jste dělali v zimě, vaše skvělá kondice vám dá jasnou odpověď.

4) Nemám energii! Věřte, že naopak máte sil spoustu, jen jim potřebujete popustit uzdu. Stačí se na energii podívat obráceným pohledem: Není to tak, že se nemůžete hýbat, protože ji nemáte - ale jste bez energie, když vám chybí pohyb! Samozřejmě na nás podzim dopadá úbytkem světla a subjektivně se tak cítíme ospalejší. Jenže pohyb pomáhá vybít nahromaděné mentální napětí a je mnohokrát prokázané, že ladí naši hormonální rovnováhu. Právě hormony řídí náš spánkový cyklus a pokud se dobře vyspíme, energie se obnoví. Namísto večerního Netflixu u monitoru zářícího modrým světlem (které vám pak brání tvrdě usnout) si dejte svižnou procházku - klidně s podcastem, audioknížkou nebo muzikou ve sluchátkách. O kulturu a zábavu nepřijdete a ideálně se připravíte na osvěžující spánek.