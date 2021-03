Dámská móda - nápady na módní styling pro každou z vás

Máte rádi pohodlné sportovní oblečení, nebo naopak raději vypadáte elegantně? Hledáte nápady na nový módní styling? Přinášíme vám je v našem článku.

Jak vypadat elegantně? Noste jednoduché černé šaty

Při vymýšlení elegantních stylizací se nemusíte příliš namáhat. Každá žena, která chce každý den vypadat stylově, by měla mít pro každou příležitost jedno univerzální oblečení. A co může být v tomto případě klasičtější a elegantnější než nesmrtelné malé černé šaty?

Tyto šaty mají nejen nadčasovou třídu, ale jsou také vhodné pro prakticky každou příležitost. Vše záleží na tom, jaký model si vyberete a jaké zvolíte doplňky. Tento typ umožňuje experimenty, proto se nebojte popustit uzdu své fantazii. Malé černé šaty (i přes svůj název) by neměly být příliš krátké. Nejlepší model končí těsně pod kolenem nebo jej téměř úplně zakrývá, má rovný střih. Pokud máte postavu typu hruška či jablko, rozhodně jděte do výstřihu ve tvaru písmene A s rukávem. To vám umožní vyrovnat proporce vaší postavy. Pořiďte si nové dámské šaty na modivo.cz.

Bílá košile je nadčasový kousek oděvu

Kromě malých černých šatů by ve vašem šatníku neměla chybět klasická bílá košile. Proč? Protože vám umožní vytvořit stylový vzhled prakticky bez námahy. Jak ale vypadat elegantně v tak jednoduchém prvku? Nejdůležitější je, aby horní část byla dobře střižená a přizpůsobená, vyrobená z nejkvalitnější bavlny. Díky tomu bude nejen dobře sedět na vašem těle, ale také umožní pokožce dýchat. Pokud jste drobné postavy, budete vypadat skvěle v košili se stojatým límcem. Jste-li štíhlá a vysoká, vyberte si košili s vysokým límcem. Budete v ní vypadat stylově a vznešeně. Nízké dámy by se tomuto střihu naopak měly vyhnout, aby nezkrátily tvar krku a těla. Vyzkoušejte bílou látkovou košili s ozdobnými knoflíky v odstínu špinavého stříbra. Nadměrný střih v kombinaci s černými, přiléhavými koženými kalhotami s pravidelným pasem a klasickými vysokými podpatky vytvoří elegantní vzhled s nádechem drzosti. Dámská móda na modivo je skvělou inspirací.

Zkombinujte halenku, džíny a bundu pro pohodový styl

Klasická elegance je především schopnost vybrat si ten správný outfit podle daných okolností. Pokud váš den vyžaduje trochu ležérnosti, můžete se obléci elegantně, zároveň velmi pohodově. Především si vyberte pohodlné kalhoty, například milované džíny. Tmavě modrá zde bude fungovat perfektně - univerzálně i klasicky, umožní vám vytvořit stylový vzhled. Skvělý efekt získáte, když k nim přidáte bílou halenku s krátkými rukávy a růžovou bundu bez zapínání. Styl dodá šedý šátek s orientálním vzorem a náramek z provázků. Pokud zvolíte intenzivní růžovou bundu, spojte ji s klasickými šedými vysokými podpatky a koženou taškou ve stejné barvě.

Není důležité, jaké klasické a nadčasové oblečení si vyberete, jak stylový outfit si vytvoříte, pokud zapomenete na správnou péči o své oblečení. Oblečení, které není žehlené nebo není vyprané, je vybledlé či zažloutlé, vám nedovolí vytvářet elegantní stylizace.