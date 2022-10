Deset tipů, jak šetřit energie i vaši peněženku

Náklady za energie, vodu a teplo většinou patří mezi nejvýraznější položky v rodinném rozpočtu. Jejich zdražování nutí mnoho lidí hledat způsoby, jak tyto náklady snížit. Proto jsme pro vás sepsali několik tipů, které vám pomohou ušetřit.

1. Výměna světelných zdrojů za úsporné

Začneme těmi menšími změnami. Na první místo rozhodně patří výměna klasických žárovek za úsporné ledky. Nejenže mají delší životnost, zároveň spotřebují až sedmkrát méně elektrické energie než běžné žárovky. Obzvlášť se jejich výměna vyplatí na rušných místech vaší domácnosti, kde pobýváte nejčastěji. Standardem jsou kromě speciálních aplikací i různé typy LED zdrojů. Za zvážení stojí také instalace čidel pohybu do chodeb a venkovních prostorů.

2. Úspora vody

Značnou úsporu může přinést i instalace perlátoru. Ten vodu provzdušní, čímž sníží její průtok na 5 až 8 litrů za minutu. Často se přitom jedná o zabudovanou součást vodovodní baterie. A jestliže tomu tak není, jednoduše ho připevníte na její závit. Dalších úspor dosáhnete pořízením pákové baterie se spořicí kartuší, která omezí průtok vody až o 40 %. Pro většinu použití navíc stačí otevřít baterii do první polohy.

Poslední možností je bezdotyková baterie, která oproti těm běžným uspoří až 60 % vody. Ačkoliv je v tomto případě počáteční investice větší, zároveň s ní dosáhnete nejvyšších úspor. Výhoda této automatické technologie spočívá v poskytnutí přesného množství vody, které je nezbytně nutné pro aktuální potřebu. Toto ovládání však uživatele nijak neomezuje a podle potřeby je možné nastavit i pozdější vypnutí vody.

3. Zanedbanou údržbu rychle dožeňte

Pokud vám přijde, že například topení v obývacím pokojí hřeje méně než to v dětském pokoji, zkuste si vzpomenout, zda už jste letos odvzdušňovali. Neodvzdušněný radiátor poznáte snadno: méně topí a při jeho spuštění lze slyšet i bublání nebo dokonce šplouchání. Vzduchové bubliny je v takovém případě potřeba vypustit odvzdušňovacím kohoutem. Stačí pár minut péče o radiátor a možná jeho výkon i podstatně zvýšíte.

TIP: jak na odvzdušnění radiátoru?

"Odvzdušnění samotné není nic složitého, provádět byste jej ale měli nejen před začátkem topné sezony, ale i v jejím průběhu. Doporučuje se začít od nejníže umístěných radiátorů a skončit u těch nejvýše instalovaných. Vzduch z topných těles vypusťte otočením odvzdušňovacího ventilu doleva. Ventil uzavřete, jakmile přestane syčet unikající vzduch a z ventilu začne téct voda. Tento postup po nějakém čase zopakujte, v případě potřeby i několikrát. Nezapomeňte posléze zkontrolovat a případně upravit tlak v systému," říká Ondřej Číž, produktový specialista společnosti KORADO.

4. Ideální teplota místnosti

V mnoha českých domácnostech se v posledních letech přetápělo. Průzkumy dokonce ukazovaly, že 25 °C a více má doma více než 60 % českého národa. Přitom optimální teplotou v obývacím pokoji je 21 °C, v ložnici stačí 18 °C a v koupelně, kde jsou požadavky na teplotní komfort nejvyšší, pak 24 °C. Pokud vaříte, jistě víte, že spoustu práce za topení v kuchyni odvede trouba, a pokud se nechcete péct také, hodí se teplotu vytápění během vaření snížit. Méně někdy znamená více, v tomto případě více peněz pro vaše konto. Nárůst teploty o 1 °C zvyšuje spotřebu energie za vytápění až o 6 %.

V návrhu nové vyhlášky ministerstva průmyslu sice najdeme teploty ještě o nějaký ten stupeň nižší, ale vše je ještě v přípravách a platilo by to zřejmě v situaci vyhlášení stavu nouze v teplárenství.

5. Ujistěte se, zda váš byt těsní

Tušili jste, že správně těsnící okna a dveře dokážou zvýšit teplotu v místnosti až o 2 °C? Zkontrolujte tedy, zda vám teplo z bytu či domu neutíká právě tudy. Není totiž snad nic horšího než pod dveřmi profukující chladný vzduch. "V zimě je každá strana vchodových dveří vystavena extrémně odlišným teplotám a v těchto podmínkách mohou být na těsnění patrné změny. Je dobré ověřit, že těsnění dobře přiléhá a není poškozené. Pokud objevíte nějaké netěsnosti okolo dveří či oken, případně dokonce poškozené těsnění, je třeba obrátit se na odborníky a objednat servis," říká Stanislav Obyt, obchodní ředitel společnosti VP trend. Stejně postupujte i při kontrole těsnění oken. Velmi dobře fungují i speciální polštáře, které lze k oknům i dveřím umístit.

6. Únik tepla komínem

To, že nejvíce tepla ušetříme zateplením budovy a výměnou starých oken či dveří za nové, není novinkou. Tato rekonstrukce je však velmi nákladná a šance, že ji letos stihnete do konce zimy, není velká. Mnoho lidí se od plynového kotle rychle vrací ke krbovým kamnům. Před tím, než škrtnete sirkou, si ovšem dejte pozor na správné těsnění komínu. I ten může být příčinou tepelných ztrát. "Před prvním zatopením je nutné mít vystavenou revizi spalinové cesty, která prokáže, že je spalinová cesta bezpečná a bude plnit svoji funkci," říká Pavel Ulrich, obchodní ředitel výrobce a distributora komínů Almeva. Předejdete tak nejen ztrátě tepla, ale i otravě a riziku požáru, ke kterému dochází z důvodu nedostatečného odvodu spalin ven do ovzduší.

7. Alternativní zdroje energií

Snížit celkové náklady za elektřinu vám mohou pomoci i fotovoltaické panely. Ačkoliv jsou její pořizovací náklady vyšší, v našich podmínkách nabízí návratnost investice zhruba do deseti let. Výhodná je i jejich kombinace s tepelným čerpadlem. "Spojení obou systémů přinese výrazné úspory a vyšší míru energetické soběstačnosti. V letních měsících lze ze solárních panelů zdarma napájet většinu spotřebičů v domácnosti, případně i ohřívat vodu. Ovšem v zimě, kdy je slunečního svitu mnohem méně, je zejména v zimě nutné využívat i jiný zdroj energie. V takovém případě se projeví výhoda tepelného čerpadla. V zimě pomůže s vytápěním, naopak v létě umožní chladit interiér a ohřívat vodu prakticky zadarmo, a to díky přebytkům solární elektřiny," říká Bohumil Plachý, specialista na tepelná čerpadla společnosti Ariston. Čechům navíc může na solární panely a tepelná čerpadla přispět stát. Stačí si v rámci programu Nová zelená úsporám zažádat o dotace, které pokryjí až polovinu vstupních nákladů.

8. Větrejte efektivně

Pokud chcete ušetřit, větrejte dvakrát až čtyřikrát denně a byť jen na pět minut, nechte okna dokořán. Starý vzduch se vymění za nový, ale rozhodně se vám nevytratí tolik tepla, jako když necháte okno jen pootevřené. Velmi dobře pro tuto potřebu fungují větrací jednotky s rekuperací. Vzduch je současně odváděn i přiváděn a díky zabudovanému výměníku jsou jednotky schopny předávat teplo zpět do interiéru. Účinnost rekuperace tepla těchto zařízení se pohybuje v rozmezí 60 do 90 %.

9. Vybavte svou domácnost chytře

Chytrá elektronika již dávno není jen o telefonech a televizích, ale proniká do všech oblastí našich životů. Na dálku je tak možné zapnout pračku, myčku, větrací jednotku, ale třeba si i nastavit intenzitu vytápění. "Už od konce loňského roku sledujeme postupný růst prodejů chytrých zásuvek, termostatů a dalších produktů, díky kterým je možné šetřit na spotřebě elektřiny. Od března letošního roku je nárůst ještě znatelnější," uvádí David Fuchs, předseda představenstva Agora DTM. "V případě plynu jde o inteligentní termostaty a hlavice. Velkým pomocníkem jsou také produkty pro zónové vytápění, které dokážou v různých modelech ušetřit 20 % až 50 % spotřeby energie," dodává.

10. Nechte teplo proudit

I teplo potřebuje prostor. V proudění by mu neměl překážet nábytek, mokré prádlo ani závěsy. Naopak pomoci může upevnění hliníkové fólie na zeď za radiátorem. Ta bude teplo odrážet. Před začátkem topné sezony se také doporučuje radiátor pořádně vyčistit od vrstvy prachu a nečistot, která se na něm přes léto usadila. Zkontrolovat je potřeba především vrchní mřížku, kdy bývají nánosy největší.