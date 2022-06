Dlouhá cesta před vámi? Je třeba se dokonale připravit!

Léto a cestování všeho druhu prostě k sobě patří. Pokud budete trávit několik hodin na cestě, rozhodně byste neměli podcenit přípravu. Protože jen tak můžete do cíle dorazit v pohodě a bez komplikací.

Jak praví známé pořekadlo, štěstí přeje připraveným. Je proto dobré se na každou delší cestu důkladně nachystat - ať už vyrážíte na zaslouženou dovolenou do zahraničí, nebo "jen" na druhý konec republiky. Není od věci předem si vytvořit univerzální "to do list", abyste na nic podstatného nezapomněli, a pak si na něm jen jednotlivé položky odškrtávat. Už se vám pak nestane, že doma necháte třeba pasy, ubytovací voucher, nezbytnou lékárnu nebo třeba dětem tašku s výbavou k moři.

Jakmile máte zabalené věci, nachystané doklady a dokumenty, naplánovanou trasu, zvolený dopravní prostředek, zbývá vyřešit poslední, ale velice podstatnou otázku. A sice, jaké jídlo a pití si s sebou přibalíte. Sestavení cestovatelského jídelníčku byste neměli podceňovat ať už jedete sami, nebo s celou rodinou. Obzvlášť děti jsou při cestování nároční strávníci, protože mnohé trápí nevolnost a pak je třeba dvojnásob pečlivě zvážit, jakou svačinu jim vezmete na cestu.

Řízek nechte raději doma

S vhodným stravováním byste měli začít už před samotným odjezdem a volit lehčí pokrmy, které nezatíží trávení a po kterých se nebudete cítit unavení a bez energie. Vyhněte se též kořeněným jídlům či neznámým delikatesám - kdo ví, zda by vás po cestě nepřepadly následky takového gurmánského zážitku.

Někdo se na cestách spoléhá na nabídku motorestů a fastfoodů, o jejichž výživové hodnotě lze často pochybovat, jiný řeší jídlo na cestu vlastními zásobami z domova typu řízek či obložené bagety a sendviče. Při jejich přípravě byste rozhodně měli volit dietnější varianty. Určitě je lepší dát přednost zelenině, ovoci, případně tvrdým sýrům před uzeninami, šunkou, paštikou či řízky.

A co pro změnu zkusit pečivo vyměnit za lehké plnohodnotné jídlo? Obzvlášť pokud cestujete přes den, oceníte třeba kuskus se zeleninou a kostičkami sýru, chutná skvěle i zastudena. Hodí se také zeleninový salát (raději jen s olivovým olejem, bez dresinku, jenž v teple rychle podléhá zkáze) a doplňte ho třeba těstovinami.

Skvělým zobáním na cesty jsou nakrájená zelenina a ovoce. Krabička se špalíčky okurky, cherry rajčátky nebo proužky papriky přijde každému vhod. Oblíbený je také meloun, který je bohatý na tekutinu a díky vysokému obsahu vody řeší i pitný režim. Zvlášť malí cestovatelé uvítají box s melounovými kostičkami, jež mohou během jízdy vidličkou mlsat.

Pokud si chystáte vlastní proviant, nezapomeňte, že obložené sendviče, chleby či smažené řízky se v teple mohou poměrně rychle kazit. Zkonzumovat byste je měli do čtyř hodin od přípravy, jen tak máte jistotu, že si nepřivodíte zažívací obtíže. Neocenitelným pomocníkem pro parné letní dny je proto autochladnička, kde jídlo vydrží mnohem déle v poživatelném stavu, než když ho necháte jen v obyčejné tašce. Stejně dobře poslouží i termotaška s chladicími kostkami. Do jídelního servisu nezapomeňte přibalit vlhčené ubrousky a dezinfekční gel pro případ, že by nebylo kde si umýt ruce.

Nejlepší řešení bývají velmi jednoduchá

Základní pravidlo pro cestovní catering tedy zní: vyhněte se mastným a těžkým pokrmům, jejichž konzumace vás spíš unaví a místo po další jízdě budete toužit po spánku. Občerstvení také nachystejte z potravin, které lépe odolávají teplu.

Na cestování se hodí výživná, nutričně vyvážená svačina, jež je snadno stravitelná, okamžitě nachystaná a plná energie. A pokud byste hledali tu, která nevyžaduje ani žádnou složitou přípravu či skladování, existuje velmi zajímavá alternativa jménem Mana. Jedná se nutričně kompletní jídlo, které je vysoce trvanlivé i bez umělých konzervantů a organismu dodá veškeré živiny. "Naše produkty jsou poskládané jako počítačový program, aby každá složka v přesném množství zapadala do komplexního celku, a tělo tak dostalo vše, co ke zdravému fungování potřebuje," vysvětluje Jakub Krejčík, zakladatel společnosti Heaven Labs, s. r. o., která v roce 2014 uvedla na trh Manu a tím vytvořila celý segment stravování.

Při delších cestách můžete vyzkoušet například ManaPowder. Prášek smícháte jednoduše s vodou a pokrm je okamžitě připravený ke konzumaci. Oceníte to třeba při cestě letadlem - powder přibalíte do příručního zavazadla, vodu si obstaráte na palubě a během chvíle máte nachystané nutričně vyvážené jídlo, aniž byste s sebou tahali zbytečnou zátěž navíc. Powder si ale snadno připravíte kdekoli a kdykoli a jistě vás zaujme i svou lahodnou chutí. Ať už je to neutrální vanilková, nebo příchuť choco, kterou si zamilují velcí i malí cestovatelé.

Zajímavou alternativou je také ManaDrink, který je už namíchaný, takže jej stačí otevřít a vypít. Navíc ho nemusíte ani udržovat v chladu. Dalo by se říct, že je chytrým a rychlým řešením pro všechny, kdo chtějí mít jistotu, že jedí zdravě, i když zrovna cestují a nemají tedy možnost (ani náladu) složitě řešit, čím utiší hlad.

Lahve s sebou

Nesmíte zapomenout ani na dostatečný přísun jiných tekutin. Když pak uvíznete v koloně, z nedostatku vody se stane velmi nepříjemná komplikace. Vyhněte se ale slazeným nápojům, které obsahují jen zbytečné kalorie. Doporučuje se především čistá voda, kterou si můžete vylepšit třeba pár plátky limetky či pomeranče. Pokud někdo z posádky trpí cestovatelskou nevolností, přidejte plátek zázvoru, který zklidňuje žaludek. Opatrně ale s příliš studenými nápoji. V kombinaci s klimatizací byste si mohli zadělat na pořádné nachlazení.

Řidiči i spolujezdci oblíbená káva plní roli životabudiče. Probere vás znamenitě, ale může být i zrádná. Její stimulující efekt nastoupí velmi rychle, ovšem stejně rychle odezní a může se to stát zrovna ve chvíli, kdy žádné odpočívadlo není v dohledu a mikrospánek na dálnici je to poslední, co pro bezpečnou jízdu potřebujete. Vyhněte se raději i energetickým drinkům, které vás během pár okamžiků "nakopnou", ale stejně rychle vám dojdou baterky. Maximum energie v mnohem zdravější podobě načerpáte právě z produktů Mana, jejichž složení udrží vaši mysl v pohotovosti a svěží, což oceníte nejen za volantem.