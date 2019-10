Do kadeřnictví vnikl výlohou jelen. Odnesl si žehličku na vlasy

Zaměstnance a zákazníky kadeřnictví na americkém Long Islandu v sobotu překvapil jelen, který přes výlohu vskočil do salonu, přičemž lehce zranil klientku sedící na pohovce u ní. Zvíře způsobilo v místnosti paniku a nakonec ji opustilo proražením skleněných vstupních dveří. S sebou přitom vleklo žehličku na vlasy. O události, kterou zaznamenala bezpečnostní kamera, informovala americká média.

Majitelka podniku Jenisse Herediaová, která zrovna stříhala zákazníka, se při zvuku tříštícího skla nejprve domnívala, že do kadeřnictví narazilo auto. "Pak jsem ale uviděla, jak se na mne řítí jelen," řekla Herediaová agentuře AP.

Jelen odběhl do zadní odpočinkové místnosti a pak se vrátil zpět. Narazil při tom do zrcadla a na parohy se mu namotala žehlička na vlasy. Pak z kadeřnictví vyběhl.

Zákaznice, která seděla na pohovce u výlohy a kterou jelen zasáhl, byla podle policie s bolestí hlavy a nohy převezena do nemocnice.

Jelen nakonec způsobil menší škody, než by se podle AP dalo čekat, na odpis byly pouze vstupní dveře a výloha. "Je to neuvěřitelné, ale jinak nerozbil nic," řekla Herediaová. Salon, který bývá v neděli zavřený, tak v pondělí opět uvítá zákazníky, dodala.

Surveillance footage captures a confused deer crashing through a salon window, starling customers before fleeing the scene. A customer seated in the waiting area suffered non-threatening injuries. https://t.co/J0TmzVpjgN pic.twitter.com/zEWrU4aGe0