Do nového plotu se vyplatí investovat

Můj dům, můj hrad, říká se. Ke správnému hradu patřily vždy i pevné hradby a tak bychom dnes měli uvažovat i při plánování nového plotu. Dobře kovaný, hliníkový či plot z tahokovu vydrží několik generací, a ochrání váš dům i pozemek nejen z venku před nezvanými návštěvníky, ale také zevnitř, aby se vaše děti či domácí mazlíčci nedostali nechtěně na ulici či k sousedům.

Musíme ty plaňky zase opravit!

Je jasné, že otázka ceny nového plotu je důležitá. Pokud se rozhodnete ušetřit a půjdete např. do dřevěných planěk, připravte se na to, že je budete muset pravidelně natírat po čase opravovat a měnit. Pokud budete přemýšlet dlouhodobě, dostanete se při cenách za opravy a nátěry po deseti letech k hodnotě kovaného oplocení a další roky už budete v plusu. Modernější plastové oplocení má zase často ten problém, že působením slunce přichází o svůj původní vzhled a mimo jiné se ohýbá do tvaru luku. Bezúdržbové kované či hliníkové ploty jsou proto jednorázovou investicí pro rozumné hospodáře. Např. u kovaného či hliníkového plotu s povrchovou úpravou společnosti LAMARK jsou náklady na renovace nulové po dobu minimálně 35 let a reálná životnost takového plotu je přes 60 let.

Chcete mít svůj klid?

Pokud bydlíte v rušnější části menší obce a kolem domu vede např. silniční komunikace, určitě oceníte, když vám plot poskytne bariéru od vnějšího světa a bezpečí pro děti nebo třeba pro psy, které chcete nechat proběhnout po zahradě.

Ochranu před hlukem i pocit soukromí poskytne kvalitní plot z hliníku. Lamely hliníkového plotu je možné navrhnout s takovým překrytím, aby nebylo zvenčí prakticky vidět na zahradu, zároveň vám oplocení z části odtlumí hluk způsobený provozem ze zmiňované komunikace. "Pro špičkový výsledek doporučuji požadavky konzultovat na místě s vyškoleným profesionálem, který vás zároveň seznámí se stavební připraveností - sloupky, elektroinstalací, pokud chcete např. vjezdovou bránu na pohon," vysvětluje Josef Mráz, technický ředitel spol. LAMARK, která se výrobou a instalací plotů zabývá.

Tahokov - zní to divně, vypadá skvěle

Tahokov je moderním materiálem a je stále častěji využívaný pro svou dekorativnost jako architektonický prvek. Plotové výplně z tahokovu mohou mít různou míru propustnosti světla, čehož můžete využít, pokud chcete mít na zahradě a okolo domu své soukromí a klid. Motiv můžete zvolit s co nejmenší propustností, takže váš pozemek nebude lákat zvědavé zraky, nebo naopak zvolit variantu s vyšší propustností, abyste dali vyniknout estetice zahrady.

Kované kovové ploty jako designový bonbónek

Špičková kvalitou použitých materiálů, precizní řemeslnost zpracování, ve kterém se snoubí tradice s nejnovějšími technologiemi - to jsou designové kované ploty. Pokud máte o takový zájem, vybírejte firmy, kde kladou důraz na ruční práci a zkušené kováře a zámečníky. Kovaný plot je léty prověřené tradice, která se dnes začíná vracet v technologicky špičkově propracovaném produktu. Pokud zvolíte řešení shodného designu i pro vstupní a vjezdové části oplocení, výsledný dojem bude perfektní.