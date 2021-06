Do práce na kole. Počet cyklistů ve firmách roste

Místo čekání na autobus sednout na kolo a vyrazit do práce. K trendu zdravého životního stylu se od jara přidal ještě jeden faktor - snaha vyhnout se tlačenicím (a také rouškám) v MHD. Jen v Praze se zájem o dojíždění do práce na kole zvýšil meziročně skoro o polovinu. Reagují na to i zaměstnavatelé a nabízejí cyklistům více komfortu.

Není to tak dávno, co lidé, kteří jezdí do práce na kole, byli - zejména v kancelářských profesích - spíše výjimkou. Jenže v posledních letech se situace začala měnit. Alternativní způsoby dopravy do práce začali podporovat i zaměstnavatelé. Ti se tak snaží posílit zdraví svých zaměstnanců, a také přispívat k ochraně životního prostředí. Velkým impulsem pro cyklistiku se paradoxně stala protiepidemiologická opatření, jež zvýšila počet lidí, kteří začali využívat kolo nejen pro volný čas, ale i na ježdění do práce.

Do letošní výzvy "Do práce na kole", kterou pořádá jedenáctým rokem sdružení Automat se letos zapojilo rekordních 22 tisíc účastníků a 2754 firem. Společně nachodili, naběhali a najezdili 5 442 426 kilometrů, o 1,6 milionu kilometrů více než v roce 2020. Každý účastník tak v průměru ujel 188 km na kole a 57 km ušel pěšky.

Sprcha a bezpečné uložení

Jak ukazují data z průzkumu Cyklozaměstnavatelé v Česku 2020, firmy cyklistům začaly více vycházet vstříc. "V zabezpečení jízdních kol firmy volí fyzicky chráněný prostor jako kolárnu nebo klec (64 procent firem), přístup ke kolům pouze přes zaměstnanecký čip (62 procent), kamerový dohled (59 procent) a instalaci bezpečnostních stojanů, které umožňují zamknout kolo za rám a zároveň za jedno z kol (53 procent)," uvádí se ve zprávě. Data z výzkumu potvrzují i samotní zaměstnavatelé.

Pravidelně cestuje na kole do zaměstnání také finanční ředitel české společnosti M2C Ivo Dostál, který ráno po příjezdu do kanceláře oceňuje, že si své kolo může jednoduše uschovat, převléknout se a vysprchovat. Pandemie jej "přinutila" více jezdit, jízdu na kole považuje za bezpečnější než MHD.

"Ráno mě krásně probudí a den začínám s větší energií. Pokud jedu na kole domů, tak mám pocit, že po dni v kanceláři také udělám něco pro své tělo a přírodu," dodává Ivo Dostál.

Podle ředitelky ESG a komunikace MONETA Money Bank Zuzany Filipové jezdí do práce pravidelně na kole asi desetina zaměstnanců. "V našich budovách máme speciální cykloboxy, ve kterých lze bezpečně kolo uschovat," říká Filipová a dodává: "Všichni kolegové-cyklisté v pražské a ostravské centrále mají navíc k dispozici také šatnu, kde se mohou převléct, a samozřejmě sprchy."

Podobný přístup zastává i pojišťovna Uniqa. "Pro naše zaměstnance, kteří chtějí jezdit do práce na kole, máme připravenu možnost bezpečně uzamknout kola ve vyhrazených stojanech a mohou využít i sprchy," popisuje situace v pojišťovně její tisková mluvčí Eva Svobodová.

"Poměr mužů a žen zapojených do výzvy je 57 : 43. Průměrná délka cesty, kterou na kole účastníci urazí je 12,3 km, pěšky pak v průměru absolvují 4,2 km," uvádí Anna Kociánová ze sdružení Automat, které výzvu pořádá.

Poznámka

Nová jízdní kola mimochodem každoročně zdražují o stovky a u dražších modelů o tisíce korun. Mezi příčiny patří zdražování základních komponentů, i u českých výrobců obvykle dovážených z Číny. Každým rokem také stoupá počet ukradených bicyklů.