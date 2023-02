Dokonalý svatovalentýnský den

Oslavy svatého Valentýna jsou opravdu za rohem a je nejvyšší čas rozmýšlet, čím uděláte radost svým milovaným. Nemusí se přitom jednat jen o partnera nebo partnerku, radost můžete udělat svým rodičům, dětem či kamarádům. Přinášíme vám tipy, kde si každý přijde na své: ať už chcete darovat maličkost, něco pro každodenní používání nebo výjimečný doplněk.

Velkolepá večeře jako v restauraci

Možná chystáte valentýnské super menu, možná jen hledáte inspiraci, co každý den vařit. A nápady docházejí. S tím vším vám pomůže Velká obědová bichle. Najdete v ní 190 receptů na obědy pro každého. Navíc si je snadno můžete vzít s sebou do krabičky do práce nebo na cesty. Pomůže vám ale určitě i se sestavením náročnějšího menu, ať už potřebujete okouzlit kohokoliv. Kromě obědové verze můžete pořídit i tu s inspirací na svačinky, které s sebou můžete vzít kamkoliv. Detailní popis všeho, co v kuchařce najdete, je na https://vicnezkucharka.cz/.

K romantické večeři patří i víno. A dobré víno musí být servírované v odpovídajících skleničkách. O ty se postarali skláři z železnobrodské firmy DT GLASS, kteří vyrobili tyto krásné, nadčasové a všeříkající skleničky se srdíčkem na stopce. Jsou jednoduché, minimalistické, ale potěší i ty, kdo mají rádi větší a okázalejší gesta.

Hlavně v teple!

Po dobré večeři a vynikajícím přípitku můžete odzbrojit dalším překvapením: stylovým dárkem. Páry jistě ocení župany pro něj i pro ni. Skvěle se hodí na dlouhé zimní večery k televizi, knížce nebo na noční povídání!

Ideální dárek pro muže? Pokud miluje pivo, darujte mu třeba kurz jeho výroby nebo ten, kde se o svém oblíbeném nápoji dozví co nejvíc zajímavostí. Kurzy probíhají pod hlavičkou Sládkovy akademie a je jich během roku několik, o termíny tedy nebude nouze!

Svou milovanou zase můžete překvapit například touto krásnou peněženkou od Karla Lagerfelda. Vaše gesto i lásku tak bude mít nablízku každý den!

Rande doma s příjemnou atmosférou

Právě ty dlouhé zimní večery, které vyústí v nekonečné sledování filmů nebo noční romantiku, si můžete zpříjemnit i díky svícnům, které dokreslí dokonalou atmosféru. Tento od sklářů z firmy DT GLASS je na dubové podstavě, vyroben je ze staré láhve od vína a má na sobě třpytivě malované srdce. Lásku, vřelé city a náklonnost vám bude připomínat každý den, i mimo svatého Valentýna. Především ale svícen vykouzlí krásné tlumené světlo, které zahalí celý interiér do jemného tajemství.

Vyrazte na rande v romantických barvách

A pokud plánujete valentýnské rande mimo domov, nezapomeňte na kvalitní a teplou obuv. I takový praktický doplněk můžete darovat těm, které milujete. Pokud vám kromě tepla a toho, aby obuv byla stylová, záleží i na zdravotní stránce, vsaďte na barefoot boty. Do zimních ulic se skvěle hodí třeba vínově červené barefoot boty od Ahinsa shoes, které příjemně zahřejí hebkým kožíškem. Nebojte se ani, že by vás v chladném počasí zebaly prsty. Ty mají totiž v barefoot obuvi dostatek prostoru, a tak se mohou prokrvovat a přirozeně zahřívat.