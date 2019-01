Den druhý: Konečně pravá africká divočina

Expedice do rovníkového deštného pralesa východoafrické Ugandy za ohroženými horskými gorilami nazvaná Go za Gorilou! pokračuje. Jaký byl pro účastníky druhý den? Začtěte se do jejich deníku.

Pepa Zeman - desetiletý kluk po úrazu ze spolku Bolíto

Byly jsme celý den na cestě džípem. Překročili jsme rovník, takže teď již jsme na druhé polokouli. Ale osobně žádnou změnu necítím. Taky jsme viděli spoustu zvířat. Spousta zeber, hroši, krokodýli a různí ptáci. Sledovali jsme je z lodi, kterou jsme jezdili po jezeře. Budeme spát uprostřed rezervace ve stanech.

Milan Suchý - IT specialista

Ráno nás vzbudí bouřka. Po snídani vyrazíme a déšť ještě před Kampalou přestane. Je pondělí a tržiště kolem hlavních křižovatek na kraji města žijí naplno. Náš řidič nám doporučuje, abychom nevystrkovali vůbec foťáky z okýnka, protože místní mají hodně rychlé ruce.

Na 32. poledníku překračujeme rovník. Povinně se fotíme a sledujeme místní úkaz. Na severní polokouli se vypouštěná voda z výlevky točí po směru hodinových ručiček, na jižní proti směru hodinových ručiček a přímo na rovníku... Hádejte!

Safari v národním parku bylo skvělé. Řidiči byli skvělí a dokázali nás ke zvířatům dovézt hodně blízko. Jen jsme museli být tiše a nevystupovat z auta. To zvěř ihned utíkala. Potkali jsme velké stádo buvolů s antilopami losími.

Pak již přišlo moje vysněné jezero s hrochy, mnoha orli mořskými a nakonec jsme viděli i velké krokodýly. Co však bylo kouzelné, to byli ledňáčci malachitoví a rybaříci. Zase dobrý den!

Marek Ždánský - gorilí táta

Dnes jsme cestou na gorily absolvovali safari v přírodním parku Lake Mburo. Povedlo se mi nafotit krokodýla a parádní byly antilopy losí. Je skvělé, že je zde v tomto parku velmi málo lidí. Je to prý hlavně díky tomu, že v tomto parku nejsou téměř žádné šelmy a tudíž pro řadu lidí není tolik atraktivní.

Kamil Střihavka - zpěvák

Konečně pravá africká divočina. Zažili jsme opravdové safari a celý den jsme zakončili projížďkou po jezeře Mburo. Cestou jsme překonali rovník a hráli jsme si jako malí kluci - jednou nohou stáli na severní polokouli a druhou na jižní. Už teď se těším, co nám přinese zítřek.