Den první: dobrodružství začíná!

Poslední únorový den odstartoval druhý ročník expedice do rovníkového deštného pralesa východoafrické Ugandy za ohroženými horskými gorilami nazvaná Go za Gorilou! Dobrodružné cestovatelské výpravy za gorilami do národního parku Bwindi se tentokrát vydali zpěvák skupiny Sto zvířat Honza Kalina, uznávaný primatolog a "gorilí táta" Marek Ždánský a výherce soutěže a shodou okolností ošetřovatel opic Lukáš Baránek.

Jak probíhal první den expedice, popsali ve svém cestovatelském deníku Marek Ždánský a Lukáš Beránek.

Marek Ždánský

Dnešní výprava začala plavbou po Viktorině jezeře do záchranné stanice Ngamba. Na ostrově žije 50 šimpanzů, převážně zabavených pytlákům a lidem, kteří je drželi v nevyhovujících podmínkách, ale třeba i vysvobozených z cirkusů. Zvířata jsou zde přikrmována a množí se. Skupina žije v přírodním prostředí pralesa, kde je můžeme pozorovat v přirozených podmínkách.

Lukáš Baránek

Překvapením pro nás bylo však zjištění, že během prezentace celé skupiny, kdy probíhalo přikrmování, docházelo k tomu, že někteří z návštěvníků mohli také házet krmení. Reakce některých šimpanzů byly rozpačité. Pro nás, kteří jsme pracovali v zoo, to bylo dle nás zbytečné. V další části prohlídky jsme se šli podívat na oddělovací boxy, které slouží jako seznamovací místo pro nově příchozí zvířata. Jinak se nám projekt líbil.