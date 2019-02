Expedice byla úspěšně zakončena. Nyní se chystá dokument

Expedice Go za Gorilou do rovníkové Ugandy na horské gorily úspěšně zakončena. Všichni účastníci jsou v pořádku doma a věnují se svým běžným činnostem. Pepík Zeman chodí do školy a přednáší spolužákům o tom, co viděl v Africe, Kamil Střihavka se chystá na další koncerty, Milan Suchý se na pražském letišti stará, aby bez problému fungovaly všechny počítače a Mára Ždánský úspěšně obchoduje se zeleninou. Všem ale zůstaly v mysli krásné vzpomínky a jsou plni zážitků z afrického cestování a fascinujícího setkání s úžasnými tvory - horskými gorilami - které je na hodinu přijaly ve svém domově - ugandském pralese.

Pokud vás příběh expedice Go za Gorilou zaujal, můžete se těšit na jeho obrazové zpracování. O cestě se připravuje dokumentární film, který bude mít premiéru během letošního jara. Díky celému projektu Go za Gorilou také vznikne nový dětský koutek na dětském oddělení Kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Na ten se mohou malí pacienti těšit během několika týdnů.