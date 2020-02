Za ohroženými horskými gorilami v Ugandě míří expedice Go za Gorilou!

Honza Kalina (54 let) je kapelníkem a perkusionistou skupiny Sto zvířat, se kterou odehrál již přes dva tisíce dvě stě koncertů, a hudebním patronem letošní expedice Go za Gorilou. Honza je také výtvarník, reklamní grafik, učitel a příležitostný herec, kterého můžete vidět například v opakovaném vysílání kultovního seriálu MOST, kde hraje postavu šéfa skupiny skinheadů. Paradoxně v době dokončování tohoto seriálu se svojí ženou adoptoval malého černouška. O to více se Honza těší do Afriky, kde chce nasát atmosféru kontinentu, kde má nový rodinný přírůstek biologické kořeny. Honza Kalina je jinak otcem dalšího syna a dvou dcer. Má rád hudbu, tanec, výtvarné umění a pétanque.



Lukáš Baránek (44 let) je vítězem aktuálního ročníku online soutěže Go za Gorilou. Narodil se v Hodoníně, je ženatý a má jedenáctiletého syna Lukáše. Vyučil se knihkupcem, pracoval jako knihovník na gymnáziu i jako dřevorubec. Od roku 2008 je zaměstnancem Zoologické zahrady Hodonín, kde deset let pracuje jako ošetřovatel primátů. Loni byl jako dobrovolník chránit mořské želvy u Bornea a deset let vede s kolegyní Petrou Bílkovou zoo kroužek Sovičky. Miluje knihy Terryho Pratchetta.



Marku Ždánskému je 44 let, je ženatý a má dvě děti. Patnáct let pracoval v zoo jako ošetřovatel zvířat. Staral se zejména o gorily, a proto se mu také říká "gorilí táta". V současné době podniká - s kamarádem vlastní velkoobchod s ovocem a zeleninou. Volný čas věnuje dětem a pozorování zvířat ve volné přírodě. Finančně podporuje několik projektů na ochranu volně žijících divokých zvířat a přednáší o nich na školách. Je spoluautorem dvou knih o zvířatech a letos chystá třetí. Na expedici Go za Gorilou! vyráží jako odborný garant výpravy.