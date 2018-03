Hotel Four Seasons: první česká restaurace s hvězdičkou Michelin

Hvězdička gastronomického průvodce Michelin je jedním z nejvyšších ocenění, jakého se může kuchařům či restauratérům dostat. V Evropě rozdělené "železnou oponou" se toto ocenění dlouho týkalo pouze restaurací v její západní části, teprve po pádu komunistických režimů se komisaři Michelinu občas vydali i na východ. Úroveň gastronomie v postkomunistických státech i jistá míra předsudků vedly k tomu, že první hvězdičku v postkomunistických zemích komisaři udělili až před deseti lety, 11. března 2008. Pyšnit se jí mohla pražská restaurace Allegro v hotelu Four Seasons a její šéfkuchař Andrea Accordi.

Později se hvězdičky od Michelinu dočkaly další čtyři české restaurace, všechny v Praze. Jednalo se vždy o jednu hvězdičku, na prestižnější dvě či tři hvězdičky žádná z českých restaurací ještě nedosáhla.

Ital Accordi, který v Praze působil do roku 2011, získal pro Allegro ocenění celkem třikrát. V roce 2009 hvězdičku dostala také restaurace Maze v hotelu Hilton slavného britského kuchaře Gordona Ramsaye, která však zanikla ještě předtím, než bylo ocenění oznámeno.

Čeští kuchaři se dočkali v roce 2012, kdy získali toto prestižní ocenění Roman Paulus z restaurace Alcron a Oldřich Sahajdák z Degustation Bohême Bourgeoise. V roce 2016 na michelinský seznam evropských restaurací přibyla třetí česká s jednou hvězdičku, a to restaurace Field šéfkuchaře Radka Kašpárka. Loni všichni tři hvězdičku obhájili.

Výjimečné jídlo za rozumnou cenu

Průvodce Michelin Main Cities of Europe krom hvězdiček uděluje i další ocenění, a to Bib Gourmand, které patří restauracím nabízejícím "výjimečné jídlo za rozumnou cenu". Takových restaurací je podle loňského vydání průvodce v Praze sedm - Aureole, Divinis, Eska, Maso a Kobliha, Na Kopci, Sansho a SaSaZu.

Získat alespoň jednu hvězdičku není nijak jednoduché. Michelin zaměstnává tým profesionálních inspektorů, kteří anonymně navštěvují vytypované restaurace a hodnotí kvalitu a "osobitost" předložených jídel. Je přitom jedno, o jaký styl kuchyně jde. Kromě hvězdiček jsou v Michelin Guide u jednotlivých podniků uvedeny i další symboly - v případě restaurací jsou to zkřížené vidličky a lžíce, u hotelů pak domečky. Tato škála o pěti stupních vyjadřuje celkovou kvalitu daného zařízení s ohledem na výzdobu, čistotu, úroveň obsluhy či udržovanost okolí.

Spojitost ocenění Michelin se známou značkou francouzského výrobce pneumatik není náhodná. V roce 1900 vydal majitel společnosti André Michelin svého prvního průvodce, který měl motoristům pomoci v případě poruchy vozu. Kromě nezbytného seznamu servisů byla součástí publikace i doporučení týkající se možností kvalitního ubytování a stravování.

V zájmu lepší orientace byl v roce 1926 zaveden do Michelinova motoristického bedekru symbol hvězdičky, který označoval obzvláště dobré restauranty. O něco později, na počátku 30. let, přišel Michelin s trojstupňovým hodnocením kvality vyjádřeným počtem hvězdiček. Michelinův nápad s hodnocením restaurací si získal oblibu i v zahraničí. Časem proto začal vydávat i několik národních verzí, svého průvodce se postupně dočkala i vybraná velká města, například New Yorku, Los Angeles a Tokio.