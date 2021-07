Houbařská sezona ve středních Čechách je na začátku, houby rostou spíš lokálně. Lepší situace je v Brdech nebo na Křivoklátsku, jinde je nutné počítat se slabšími úlovky, řekl ve středu Vladimír Štibinger ze Sdružení houbařů Čelákovice.

"V Brdech prý lidé nacházejí desítky hřibů, někde se chlubí dokonce stovkami, ale kde to je, vám samozřejmě nikdo přesně neřekne," uvedl Štibinger. Naopak třeba v okolí Čelákovic nebo Kostelce nad Černými lesy je podle něj houbařská sezona v počátcích. "Objevují se tady spíš babky, není to na plné koše," dodal Štibinger.

Příznivá situace není ani v okolí Hořovic na Berounsku. "Ať chodíme po listnatých, nebo jehličnatých lesích, tak je to nějaký masák, klouzek a babka - a to je tak všechno. Ale je toho opravdu málo," řekl Oldřich Jindřich z Mykologického kroužku Hořovice.

Podle něj je v lese hodně mokro, což houbám vadí. S tím souhlasí i Štibinger. Věří však, že se letošní sezona nakonec povede. "Zatím to podle počasí vypadá, že by mohla být dobrá. Nejsou vedra a příroda se s vodou nějak vyrovná, takže by to mohlo začít růst," dodal Štibinger.