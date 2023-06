Hvězdami revoluční kampaně Pepsi Space budou sami spotřebitelé

Ikonická značka Pepsi představuje unikátní kampaň, v níž poskytne svůj reklamní prostor mladým talentům. Hvězdami kampaně se tak stanou samotní spotřebitelé. Hlavním ambasadorem Pepsi Space pro Českou republiku je Adam Mišík a zapojí se i další influenceři.

Pepsi vždy zůstává relevantní pro všechny generace a díky tomu udržuje svůj status celosvětové ikony popkultury. V minulosti již ve svých kampaních představila hvězdy světového měřítka, jako Michael Jackson, Britney Spears či David Beckham. Nyní představuje novou revoluční kampaň Pepsi Space, v níž budou hlavními hrdiny sami spotřebitelé.

Kampaň Pepsi Space cílí především na mladší cílovou skupinu, jež je budoucností značky Pepsi. "Generace Z je nezměrným zdrojem inspirace a možností. Mladí lidé mají silnou potřebu se vyjádřit, ale ve velkém množství nejen digitálního obsahu je těžké cítit se unikátní. Pepsi proto bude první značkou, která jim poskytne svůj reklamní prostor a nechá je vyjádřit svou kreativitu," říká František Heřman, brand manažer Pepsi.

Novou kampaň, v níž rezonuje slogan "Získej hype pro svůj talent", představí v České republice ambasador Adam Mišík. "Pepsi je můj lovebrand, vždy se spojovala se skvělými interprety a její reklamy jsou ikonické. Pro mě jako umělce je proto cool, že jsem se s touto značkou mohl spojit. Kampaň navíc přináší jedinečnou možnost prezentace mladým lidem. V dnešní době je obrovské množství obsahu a talentů, takže je úžasné, že vznikla nová platforma, kde se mohou zviditelnit. Rozhodně by měli tuhle příležitost chytit za pačesy," říká mladý český muzikant a herec.

Československým specifikem evropské kampaně Pepsi Space jsou tzv. mentoři. Ti budou v průběhu celé kampaně účastníkům poskytovat podporu a know-how a budou jim pomáhat posunout jejich tvorbu na další level. Jedním z mentorů je Matej Zrebný, který je zároveň slovenským ambasadorem Pepsi Space. "Pepsi mám neustále vo svojej chladničke, takže spojenie so značkou je pre mňa úplne prirodzené. Spolupracovali sme už v minulosti a som nadšený, že sa teraz môžem zapojiť aj do Pepsi Space. Teším sa, že budem môcť poradiť mladým talentom a odovzdať im to najlepšie zo seba a skúsenosti, ktoré som získal za takmer 15 rokov vo svojom odbore," říká kreativní Youtuber, režisér a zpěvák. Dalším mentorem je hudební mág, DJ, promotér a zakladatel populárního konceptu Addict Jakub Strach alias NobodyListen. Trojici mentorů uzavírá mladá a inspirující ikona s vlastní beauty značkou Dominique Alagia: "Chtěla bych účastníky hlavně podporovat v tom, aby se nebáli být sami sebou a tvořit a dělat to, co je baví. Sama jsem v mladém věku vytvořila vlastní značku, takže chci mladým lidem ukázat, že stojí za to jít si za svým, protože nic není nemožné."

Zájemci, jež se do kampaně chtějí zapojit, mohou svá díla odevzdávat do 23. července 2023 na webu Pepsispace.cz a Pepsispace.sk. Svou tvorbu mohou vkládat do 4 kategorií - video, print, audio a photo. Ty nejzajímavější práce budou zveřejněny v rámci reklamních formátů zakoupených značkou Pepsi.

O kreativní koncept československé varianty kampaně se postarala agentura Etnetera Motion. Masivní kampaň Pepsi Space bude k vidění na televizních obrazovkách, v digitálním prostoru, na sociálních sítích i klasických a digitálních venkovních reklamních plochách. Teasingová fáze kampaně odstartovala již na začátku června. Nyní se překlápí do další etapy, jež představí první díla spotřebitelů. Rotace spotřebitelských děl pak bude pokračovat až do konce srpna.