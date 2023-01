Inspirujte se, čím dětem zpříjemnit volný čas a odměnit je za vysvědčení

Odměňovat, či neodměňovat? Tato otázka běží hlavou většině rodičů, zvláště nyní s blížícím se pololetním vysvědčením. Jediná správná odpověď neexistuje, rozhodně by se to však nemělo s dárky přehánět. Čeho ale není nikdy dost, je společně strávený čas. Ten si můžete užít s novou knihou, společenskou hrou nebo třeba na výletě. Každé podobné ocenění dětského snažení zcela jistě patří do kategorie nejlepších a přípustných odměn.

Hrajeme si společně

Rozhodně teď nemluvíme o tom, že vytáhnete Xbox nebo něco podobného. Dětem dá mnohem víc, když oprášíte deskové hry, karty, pexeso nebo třeba puzzle. Schválně, kdo se bude nejvíc rozčilovat u Člověče, nezlob se. Případně kupte nějakou novinku, která možná i vám samotným rozšíří obzory. Může se stát, že vás takto strávený čas chytne natolik, že z herních večerů uděláte novou rodinnou tradici. Nemluvě o tom, že jde o skvělý způsob, jak přimět děti k samostatnému myšlení a rozvoji dalších schopností.

Hravé tvoření

Děti jsou v dnešní době bohužel zvyklé trávit čas hlavně na mobilu či u počítače, proto rozhodně není od věci dát elektroniku stranou a vzít do ruky papír, tužku a pár dalších pomůcek. To bude radosti, až z několika obyčejných věcí vznikne neobyčejné dílo, navíc si dítě procvičí jemnou motoriku. Zkuste například z plastové lahve a klacíku vyrobit krmítko pro ptáčky. Teď v zimě to jistě ocení a vy pak s dětmi můžete pozorovat, kdo všechno tento nový zahradní doplněk navštíví. Nebo si na www.tvorimesharibo.cz stáhněte šablonu a během pár chvil máte papírovou krabičku v podobě veselého tučňáka, do níž dětem za odměnu ještě přidejte pár bonbonů. Inspirace najdete spousty a mnoho výrobků lze vytvořit i ve znamení upcyklace.

Výlet za novým dobrodružstvím

I když je zima, stále se toho dá spousta podnikat. Mnohé hrady a zámky nabízejí prohlídky i mimo sezonu, což znamená, že se nemusíte tlačit mezi davy lidí. Skvěle si s dětmi užijete také návštěvu planetária či muzea, třeba Včelí svět prozradí vše o tak potřebném tvorečkovi, jakým včela bezesporu je a málo se to ví. A krom vědomostí si domů odnesete i nějaký ten včelí produkt, můžete si totiž například vyrobit svíčku. Možná se to zdá zvláštní, ale toto období je dobré také pro návštěvu jeskyní. V nich bývá stabilní teplota, takže přechod zvenku do jeskyně pro vás nebude přílišným teplotním šokem. Takové Bozkovské dolomitové jeskyně ukrývají největší podzemní jezero u nás. Nebo vás snad zlákají ledopády? Najdete je například v Českém Švýcarku a podívaná je to náramná. Rozhlédněte se i po blízkém okolí místa, kde žijete. Města často pořádají nejrůznější akce pro děti, zájmové spolky a kulturní centra připravují kupříkladu kreativní dílničky a mnoho další akcí.

Příroda volá

Trávíte-li rádi čas v přírodě, pak krom pár výše zmíněných tipů určitě stojí za to i obyčejná procházka do lesa. Vezměte zvěři něco dobrého, jen si předem ověřte, že jde skutečně o to, co jí prospívá. Cestou můžete pozorovat stopy ve sněhu a tipovat, kterému obyvateli lesa patří. Pokud zrovna není po sněhu ani památky, stále je tu možnost postavit domeček pro lesní skřítky nebo větvičky, šišky a kamínky využít jako přírodní piškvorky. Klacíky poslouží k výrobě hracího pole a dál už to jistě znáte. Jestliže máte štěstí a dočkali jste se sněhové nadílky, tak sáňkování, koulovačky a soutěž o nejlepšího sněhuláka nikdy nevyjdou z módy.

Rozjeďte to v kuchyni

Kdo vyráží na výlet, rozhodně musí mít v batůžku dobrou svačinku. Než se tedy kamkoliv vydáte, vezměte to přes kuchyň a užijte si zábavu u společného vaření či pečení. Kromě známé klasiky v podobě řízků, které se ale hodí spíš na delší výlety, rozhodně vždy potěší domácí sušenky. Dětem jen připravte ingredience a pak už je nechte pracovat samostatně. Pouze dohlížejte a raďte. Když si dobrotu samy připraví, o to víc jim pak bude chutnat. A kdyby vám zrovna chyběl recept, máme pro vás tip, veselé ovocné sušenky ozdobené Haribo Pico-Balla. Jak na ně?

Sušenky s ovocem a Haribo Pico-Balla

• 200 g hladké špaldové mouky

• 1/3 lžičky jedlé sody

• 125 g másla

• 100 g cukru moučka

• 1 vejce

• 10 g lyofilizovaných jahod a malin

na ozdobu

• Haribo Pico-Balla

• bílá čokoláda

Ze všech surovin umíchejte těsto a vypracujte z něj váleček silný asi 5 cm. Zabalte ho do potravinářské fólie a nechte hodinu odpočívat v lednici.

Po hodině z válečku odkrajujte kolečka silná 1 cm. Skládejte je na plech vyložený pečicím papírem a lehce je rozmáčkněte do tvaru sušenek.

Do každé sušenky zatlačte pár bonbonů Haribo Pico-Balla a kousky nasekané bílé čokolády (případně čokoládové pecky).

Pečte v troubě vyhřáté na 180 °C 10 až 12 minut. Dokud krásně nezezlátnou.

Vyskládejte na kovovou mřížku a nechte vychladnout.