Inspirujte se, jak moderní firmy šetří peníze i životní prostředí, renovují tonery a zaměstnanci jezdí na kole

Ekologická témata jsou častým bodem řešení na poradách větších i menších firem. Trendem budoucnosti jsou požadavky v oblasti společenské odpovědnosti a ekologické udržitelnosti. Snižování uhlíkové stopy a dopadů na životní prostředí může zároveň uspořit firmě peníze. Prvními kroky může být renovace tonerů, místo nákupů, nebo jízda do práce na kole. Možností je však více. Připravili jsme proto několik tipů, jak se i ve vaší firmě můžete chovat více ekologicky.

Do práce na kole nebo MHD

Motivujte své zaměstnance k tomu, aby používali kolo namísto auta. Inspirovat se můžete na webu Do práce na kole, který velmi často pořádá soutěže pro firmy, kam se můžete přihlásit jako firemní tým. V loňském roce se zapojilo přes 2000 organizací, které společně ušetřily téměř 700 tun emisí CO 2 díky nevyužívání automobilu do zaměstnání. Podobně zafunguje i využívání MHD. Nejen z hlediska snížení emisí, ale také z pohledů snížení nákladů na parkovací místa. Pro zaměstnance vytvořte speciální bodovací systém, podobně jako rakouská společnost Omicron. V něm zaměstnanci získávali body za to, že nevyužívali firemní parking. Body poté mohli vyměnit za poukázky pro sportovní vyžití.

Třiďte odpad

Zaměřte se na vše. Od základního papíru, plastu a skla přes kovy a kapsle z kávovarů, případně bio a elektro odpad. Společensky odpovědná firma by měla svým zaměstnancům poskytnout kontejnery na třídění a dostatečně je proškolit. "Celé školení by mělo být více zaměřeno na praktické zkušenosti. Na každé přednášce by měl být přítomen odborník z praxe, který by zaměstnance seznámil s aktuálními přístupy a praxí společnosti. Konkrétní případy a zkušenosti mohou být pro pracovníky i vedení firem praktickým přínosem a poskytnout cenné informace, jak včas předejít případným sankcím," popsal jeden ze způsobů praktického ekologického školení David Vandrovec ze skupiny REMA. I zde je pak prostor pro zapojení firmy do celostátního projektu, v tomto případě například Zelená firma, která umožňuje sběr vysloužilých elektrozařízení od zaměstnanců a jejich jednoduchý svoz s certifikátem deklarujícím zapojení.

Tiskněte ekologicky

Do sběrného boxu "Zelené firmy" by patřily například i tonery. S těmi však jde z pohledu ekologie naložit lépe než je vyhodit, řešením je renovace. "Při renovaci vzniká pětkrát méně odpadu než při výrobě nové náplně do tiskárny. Pro podnikatele představuje renovace navíc možnost, jak ušetřit na tisku," říká Tomáš Mačuga ze společnosti ABEL. "Prázdné originální tonery vyčistíme, vyměníme všechny vnitřní komponenty a následně je opět naplníme tonerovým práškem. Z právního hlediska se jedná pouze o opravu, nikoli výrobu," popisuje proces renovace Mačuga.

Zaměřte se na úsporu vody

Pořiďte do kanceláří myčku na nádobí, která spotřebuje až třikrát méně vody než při umývání v ruce. Za úvahu stojí také tzv. perlátory. "Úsporné perlátory (koncovky kohoutků) dokážou při zachování pocitově stejného proudu vodu provzdušnit, a efektivně tak snížit průtok na 5-8 litrů za minutu. Maximálních úspor také dosahují baterie bezdotykové, které oproti těm běžným spoří až 60 % vody," vysvětluje Pavel Rybka ze společnosti SANELA, výrobce sanitární elektroniky.

Šetřete energiemi

Aktuálně jde o velmi skloňované téma. Snížení spotřeby energie jde i bez velkých investicí nebo změn. Rada číslo jedna je jednoduchá. Zhasínat. Druhým krokem může být snížení teploty v budovách. Ideální teplota v místnosti se pohybuje okolo 21 stupňů Celsia, každý stupeň dolů přitom dokáže ušetřit 5 až 10 % nákladů za energie. Šetřit můžete i takzvanou fantomovou energii. Energii, kterou zařízení čerpají i přesto, že nejsou používána. Pokud tedy zařízení nepoužíváte, vypněte je. K nezanedbatelnému snížení energie dojde také v případě, že přes víkend a během svátků odpojíte veškerá zařízení, tedy tiskárny, klimatizaci nebo třeba automat na kávu.