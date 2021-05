Jak na čištění domácích textilií? Rozlišujte materiály a vyzkoušejte "zázrak" s názvem suchý led

Věděli jste, že mezi největší ohniska bakterií a roztočů patří interiérové ​​textilie? Přinášíme tipy, jak s nimi co nejefektivněji zatočit. Vyzkoušejte např. univerzální čistič a dezinfekci v jednom - suchý led. Spolu s ním a dalšími triky si dokážete doma vytvořit zdravé, čisté a hygienické prostředí.

Rozlišujte materiál sedacích souprav: látka vs. kůže

Tak jako všechno, co se denně používá, i čalouněný nábytek dostává během celého roku pořádně zabrat. Neustále je vystavován prachu a znečištění, čímž se z něj stává ideální prostředí pro množení bakterií a roztočů. Proto nepodceňujte jeho pravidelné čištění a dezinfekci. Základem je vysávání jednou týdně, poté následuje další péče. Nezapomínejte rozlišovat, s jakým materiálem zacházíte. Kůže, podobně jako pokožka, potřebuje hydrataci a výživu, aby zůstala měkká a pružná. Utírejte ji proto mokrým hadříkem z mikrovlákna a povrch impregnujte. V případě látkových sedacích souprav jsou nejideálnější ty se snímatelným potahem, který jednoduše vyperete v pračce podle návodu nebo je dáte do čistírny. S odstraňováním menších nečistot si snadno poradí obyčejný mýdlový roztok. Naopak pro hloubkovou dezinfekci a odstranění roztočů zvolte čištění suchým ledem. Jedná se o oxid uhličitý v pevném skupenství. Mezi jeho hlavní benefity patří jednoduché použití a dokonalé odstranění organických i anorganických nečistot. Stačí ho jen vysypat na čištěný povrch a nechať působit. Poté, co zničí mikroorganismy, se sám odpaří.

Hloubkové čištění koberců: suché vs. vlhké

Stejně jako v případě sedaček začněte nejdříve důkladným vysátím. Následně si zvolte techniku ​​čištění. Existují dvě možnosti, a to suché nebo mokré. V případě, že preferujete jemnou a šetrnou údržbu, vyberte si čištění na sucho. To je vhodné i pro koberce vyrobené ze 100% přírodních vláken. Postup nemůže být jednodušší. Prášek s vysokou absorpční schopností vysypete na koberec, necháte účinkovat a pak už jen vysajete. Ještě jednodušší a hygieničtější je to v případě čištění suchým ledem, který nemusíte ani vysávat, protože sám vysublimuje.

Při vlhkém čištění si opět dejte pozor na materiál, tak abyste nenadělali více škody než užitku. Na mokro nečistěte koberce z vlny nebo hedvábí. Voda by mohla zničit pevnost jejich vláken. Také se ujistěte, jaký typ podlahy máte pod kobercem. Jakmile je dřevěná, na mokré čištění zapomeňte, vlhkost by mohla povrch poškodit. Čistit můžete klasicky pomocí kartáčku a koncentrátu mýdlové vody či jiného čisticího prostředku. Nejlepší variantou je však v případě mokrého čištění zavolat si specializované firmy, které disponují přístroji na odsátí vody.

Záclony a závěsy: respektujte materiál

Na to, aby záclony a závěsy zdobily a zároveň chránily interiér, je nutná jejich pravidelná údržba. I přestože existují různé tipy vzorů, střihů a materiálů, které je třeba při čištění zohlednit, většina se dá vyprat v pračce. Vždy se však raději ujistěte etiketou, na které najdete přesné instrukce ohledně čištění, sušení či žehlení. Při praní používejte raději prací pytlík, který záclony ochrání před možným zatržením se v bubnu pračky. Nepřidávejte aviváž, protože ta by mohla poškodit pevnost vláken. Jemné materiály jako hedvábí či vlnu perte v ruce s prášky pro ně určenými. Pokud máte podezření, že v závěsech žijí moli, před praním na ně aplikujte suchý led. "Závěsy stačí vložit do igelitové tašky či sáčku a zasypat dvěma až třemi odměrkami suchého ledu. Při uzavíraní tašky je nutné nechat menší odvětrávaní, dokud bude unikat oxid uhličitý. Až potom, co se suchý led odpaří, je potřebné tašku důkladně uzavřít a nechat působit ještě 3-4 dny, tím se zničí nejen dospělí jedinci, ale i larvy a vajíčka," vysvětluje Iordanis Paraskevopulos ze společnosti SIAD, která se zabývá produkcí suchého ledu.

Připravte pro matrace ledovou kúru

Nikdo nechce spát spolu s hmyzem, který na povrch vylézá pod rouškou tmy. Štěnice, roztoči či jiné mikroorganismy žijí tajně v matracích postelí. Pro zdravé prostředí nestačí jen pravidelně měnit ložní prádlo, je nutná i důkladná dezinfekce. Nejjednodušší a nejefektivnější způsob je pomocí suchého ledu. Čištění s ním je potřebné zopakovat 3-4krát do roka. Nezapomínejte však na to, že se během čištění odpařuje oxid uhličitý. Proto se během dezinfikování nezdržujte v místnosti a nechejte otevřená okna.