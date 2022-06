Jak na čistou vodu v bazénu

Koupací sezona až sedm měsíců v roce si od bazénu na zahradě žádá neustálou dokonalou připravenost na vodní sport, relaxaci, zábavu a radovánky. Abychom si pobyt v bazénu užili všichni naplno, je pro nás kromě příjemné teploty vody stejně důležitá také její čistota a zdravotní nezávadnost.

Během horkého léta, kdy trávíme v bazénu celé hodiny, se do vody logicky dostává i spousta nečistot. Z části za to může spad z okolí, jako je prach, utonulý hmyz, tráva nebo listy a pyl z okolní zeleně. Zaznamenat můžeme ale také například mastné stopy opalovacích krémů. A zdaleka nezůstává jen u nečistot patrných pouhým okem. Dalším nepřítelem dokonalé bazénové vody jsou totiž i bakterie a řasy. Jak tedy na snadné čištění a dezinfekci bazénové vody?

Filtrace vody je základ

Písková filtrace je základem systému pro dosažení a udržení kvalitní, čisté a zdravotně nezávadné vody. Vodu zbavuje nečistot po vzoru přírody - filtruje ji, jak název napovídá, skrz pískovou náplň. Při výběru vhodného modelu je rozhodujícím faktorem především objem bazénu. Ten určuje požadovaný výkon čerpadla, aby filtrace probíhala efektivně. Filtrace by měla celý obsah bazénu zvládnout přefiltrovat za 3-4 hodiny. Aby svou funkci mohla plnit dokonale, pískovou náplň alespoň jednou za 14 dní jednoduše propláchneme a po každých dvou sezonách vyměníme za novou. Pro filtraci vody v některých typech malých nadzemních bazénů ale postačí filtrace kartušová, která zachycuje mechanické nečistoty na filtrační vložce.

Nechte to na nich, pracují samostatně

"Spoléhat však jen na práci filtrace pro dokonale čistý bazén nestačí. Stěny i dno bazénu proto pravidelně zbavuje mechanických nečistot a nánosů bazénový vysavač. Bez něj lze udržovat bazénovou vodu v dokonalé kondici jen těžko," vysvětluje Kateřina Tyrpeklová, produktová manažerka společnosti Mountfield. Pro luxusní zapuštěné bazény a další typy bazénů s větší plochou jsou ideální bazénové vysavače automatické. Díky moderním technologiím zvládají nejefektivněji pečovat o čistotu dna i stěn bazénu. Stačí je do vody vložit a zcela samostatně, i v době naší nepřítomnosti, celý bazén tiše probrázdí a následně se automaticky vypnou. Mají programovatelnou řídicí jednotku pro volbu optimálního režimu, nečistoty včetně mikročástic sbírají do integrovaného koše. Variantou pro nadzemní a menší zapuštěné bazény jsou vysavače poloautomatické. Zbaví dno (některé modely i stěny) bazénu nežádoucích nečistot. Jednoduše i bez použití nářadí je připojíme k pískové filtraci, jejíž sílu využívají k sání vody i pohybu po dně bazénu (síla sání vzrůstá s výkonem pískové filtrace). Ale u bazénu se vyplatí mít po ruce kdykoliv také některou z nabízených sítěk s teleskopickou násadou. Lísteček nebo usazeninu můžeme díky nim snadno odstranit kdykoliv a není třeba hned do akce povolávat vysavač.

Alchymie pod hladinou

Abychom jakoukoliv úpravu bazénové vody provedli opravdu efektivně, měli bychom znát aktuální hodnoty jejích podstatných vlastností. Těmi jsou hodnota pH, alkalita a tvrdost. Sada velmi rychlých kapkových a proužkových testerů je pro dokonalou péči o bazén nutností a nejlépe se jimi vybavte rovnou při nákupu přípravků pro péči o bazénovou vodu. Dobrý bazénový specialista poradí a najde řešení pro navrácení rovnováhy, optimálních hodnot a kvality vody každého bazénu! Více informací na www.mountfield.cz.