Jak ochránit psího kamaráda v horkém letním počasí

Horké letní počasí, rozpálené chodníky a nedostatečný pitný režim může mít velmi špatné následky pro psa. V nejhorším případě i smrt. Jak se starat v létě o psa, čemu se raději vyhnout a kdy je lepší jej nechat v pohodlí domova než vláčet s sebou, jsme připravili ve spolupráci s odborníkem na psy Martinem Pučálkou.

1) Pes v autě

Chcete si skočit nakoupit a psa vzít s sebou? Jen pro jednu věc, nebude to trvat přece věčně a v autě zdá se být chladno oproti venkovním třiceti pěti stupňům. Jenže i během velmi krátké doby se auto může znatelně prohřát, nedejbože se můžete zdržet v obchodě, a pak... Pak už nemusí být váš chlupáč naživu. "Horké letní teploty a zanechání psa v autě nejdou dohromady. Pro psa se to může stát snadno smrtelné a vy si pak do konce života budete vyčítat, že jste ho na tři minuty nechali v autě. Nedělejte to, nechte jej raději doma, kde je chladněji a má dostatečný přísun k vodě," doporučuje Martin Pučálka ze společnosti Krmiva Pučálka. V horkých letních dnech si není nutné s vysokými teplotami zahrávat, miska s vodou v autě či pootevřené okénko prostě nestačí. Pes má naprosto rozdílnou termoregulaci, nedokáže se potit. Teplotu v těle reguluje pomocí jazyka a dutiny ústní, dále pak pomocí tlapek či neochlupených částí těla. Jestliže ale je nevyhnutelné, aby pes jel s vámi, vezměte ho pak s sebou, NIKDY jej nenechávejte v autě!

2) Rozpálené chodníky

Hezké počasí, říkáte si, ideální na procházku se psem. Opak je pravdou. Pro psa během rozpáleného léta může být procházka velice nepříjemná, a dokonce můžete skončit na veterině. "V létě byste měli venčit ideálně brzy ráno a později spíše navečer, kdy dlažba a chodníky nejsou rozpálené. Pokud ale nemůžete jinek, přeneste psa na travnatou plochu. V případě, že bude pes pobíhat po rozpálené dlažbě, vzniknou na tlapkách popáleniny, které by mohly být pro psa velmi bolestivé a jejich léčba velmi dlouhá a nákladná," varuje Martin Pučálka. Tip: Než vyrazíte v létě se psem ven, položte celou dlaň na chodník. Neudržíte ji tam? Nechte psa doma anebo jej přeneste na travnatou plochu a poté jej vezměte zpátky domů.

3) Pitný režim

Ať už se jedná o vycházku, anebo pobyt doma, všude by měl mít pes dostatek vlažné, spíše studenější vody. Pokud cestujete autem, vezměte do termosky chladnou vodu a dělejte časté zastávky, abyste se mohli vy i pes osvěžit a protáhnout. Pokud vás čeká cesta klimatizovaným vlakem či autobusem, taktéž nezapomeňte na vodu, jelikož suchý vzduch z klimatizace bude u psa taktéž vyvolávat pocit žízně.

PRVNÍ POMOC při přehřátí!

Víte, jak psovi poskytnout první pomoc při přehřátí? Ne? V případě přehřátí položte psa na studenou podlahu, dlažbu či na trávu do stínu. Mokrými ručníky namočenými ve studené vodě postupně a opatrně začněte psa ochlazovat. Ručníky přikládejte na tlapky, břísko a hlavu. Postupně dejte psovi napít vodu, ale tak, aby to všechno nevyzvracel, takže se nebojte mu misku vzít a po krátké pauze mu ji opět dát. Nikdy pejska ale nezchlazujte politím ledovou vodou anebo sprchováním.