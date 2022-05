Jak pečovat o pergolu a venkovní stínění po "zimním spánku"?

Slunečné dny vylákaly zahrádkáře do jejich království, aby se pustili do péče o rostliny všeho druhu. Pozornost si ovšem zaslouží i terasa, včetně pergoly, nebo venkovní stínění domu. Naštěstí když zvolíte správné produkty, údržba není nikterak náročná. Na co byste měli dohlédnout a jakých chyb se vyvarovat, abyste jim prodloužili životnost?

Díky pergole nemusíte čekat na letní sezonu, abyste si užili pohodu na čerstvém vzduchu s výhledem do zahrady. Aby se vám na terase dobře odpočívalo, pusťte se do jarního úklidu a vymeťte z ní všechny nečistoty od spadaného listí přes kamínky až po prach, které se během zimního období na povrchu usadily. Velkou oblibu si v posledních letech získaly bioklimatické pergoly s možností variabilního nastavení lamel. "I když bioklimatická pergola Artosi, obzvlášť se zabudovanými screenovými roletami po stranách, výrazně prodlouží sezonu pobytu na terase, tak ji nemůžeme považovat za zimní zahradu. Lamely doporučujeme na zimu před sněhovou nadílkou nechat otevřené tak, aby příliš velká vrstva sněhu materiál zbytečně nezatěžovala," vysvětluje Aneta Paroulková z opavské společnosti ISOTRA. Právě mezerami mezi lamelami pak mohou napadat nečistoty, kterých je třeba se zbavit. Usnadnit práci při úklidu terasy vám může zahradní vysavač i vysokotlaký čistič.

Péče o hliníkovou pergolu vám moc času nezabere

Pokud máte dřevěnou pergolu, je vhodné ji pravidelně ošetřovat. Na jaře proto aplikujte ochranný nátěr. Životnost prodlouží, když dřevo na zimu zakryjete plachtou. U hliníkových pergol taková péče není zapotřebí "Pro uchování pergoly v dobrém stavu ji dvakrát ročně, tedy na jaře a před zimou, vizuálně zkontrolujeme. Očistíme od nečistot, prachu nebo smogu měkčeným vlhkým hadříkem. Silnější znečištění může být odstraněno běžnými čisticími prostředky na lakované povrchy automobilů. Zkontrolujte utažení všech šroubů a spojovacích prvků. Ošetřete gumové těsnění přípravkem k tomu určeným, například silikonovým sprejem. Průběžně odstraňujte hrubé nečistoty jako větve z lamel střechy pergoly a kontrolujte a čistěte odtokové kanálky, zejména od listí, aby nedocházelo k jejich ucpání," radí odbornice Aneta Paroulková.

Zkontrolujte venkovní stínění a dejte ho "do pucu"

Ani kvalitní venkovní stínění nevyžaduje mimořádnou údržbu nebo mazání ovládacích mechanismů. Při běžném znečištění jen pravidelně otírejte povrch výrobku prachovkou nebo navlhčenou měkkou textilní tkaninou či houbou a vždy vytřete dosucha. Používejte pouze mýdlové roztoky bez chemických přísad, o teplotě do 30°C. Po zimě se pak doporučuje provádět pravidelnou kontrolu a údržbu venkovních žaluzií a rolet. Na co se zaměřit? "Zkontrolujte trvalé funkce žaluzií nebo rolet, jako je rovnoměrné vytahování a spouštění, dále stav a míru znečištění lamel, opotřebení ovládacích zařízení, opotřebení vytahovacích pásků a žebříků, stav vodítek, vodicích lišt a vynašečů, správnou funkci koncových spínačů i hlučnost chodu," doporučuje Aneta Paroulková. Pokud jste majiteli screenových rolet, stačí pravidelné jemné kartáčování, slabě nastavený ruční vysavač, navlhčená měkká textilní tkanina či houba nebo opláchnutí povrchu čistou vodou. Před sezonou zkontrolujte, zda se roleta správně rozvíjí a navíjí, dále jestli správně fungují koncové spínače a jaký je stav krytu, případně proveďte vyčištění tkaniny. Všechny tyto věci zkontrolujte také na konci sezony, tedy na podzim, až budete vše opět ukládat k "zimnímu spánku".

Vyhněte se agresivním čisticím prostředkům

Někdy člověk ve snaze zajistit pergole či venkovnímu stínění co nejlepší péči může nadělat víc škody než užitku. "Na očistění konstrukce pergoly nepoužívejte agresivní čisticí prostředky jako organická ředidla, rozpouštědla, čisticí pasty a písky a silné alkalické čisticí prostředky. Cokoli, co by mohlo poškodit hliníkový povrch nebo látku určenou do exteriéru," varuje Aneta Paroulková. Také u čištění screenových rolet se agresivním prostředkům vyhýbejte. Používejte pouze mýdlové roztoky bez chemických přísad. U lehkého znečištění stačí 5% mýdlový roztok a teplota vody do 20 °C, při středním až silném znečištění využijte 10% mýdlový roztok a teplotu vody do 30 °C.