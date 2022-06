Jak se dopravovat levně a ekologicky? Zkuste elektrokoloběžku!

Ceny pohonných hmot jsou jako počasí, neustále proměnlivé. Zatímco ráno natankujete za nějakou cenu, když pak odpoledne jedete kolem stejné benzinky zpátky, cena je zase jiná, zpravidla o něco vyšší. Jak se tedy dopravovat do práce a za jinými povinnostmi?

Autem nebo raději použít veřejnou dopravu? Ta je sice relativně levná, ale pokud zrovna chytnete v letním horku neklimatizovaný autobus, tak to abyste si s tebou vzali do batohu náhradní košili a v práci šli rovnou pod sprchu. Cesta takovým autobusem je totiž jako pobyt v uzavřeném skleníku. Nebyli by to ale lidé a jejich zlaté ručičky a chytré hlavy, aby nepřišli s originálním a efektivním řešením - a tak se zrodily elektrické koloběžky, jejichž obliba roste napříč generacemi.

Hlavně na krátké a střední vzdálenosti jsou ideálním parťákem. Jednak jsou lehké, praktické, a zároveň snadno ovladatelné. V městských aglomeracích vás pak navíc mohou často dopravit do práce dokonce rychleji než auto, protože zatímco auto stojí v kolonách, koloběžka si jede vesele dál. Důvodu k jejich rostoucí popularitě je mnoho, pojďme se na některé z nich podívat!

Rychle, levně, ekologicky

Ceny pohonných hmot letí nahoru a dojíždění do zaměstnání autem začíná zásadně zasahovat do rodinného rozpočtu. "Provoz elektrických koloběžek Sencor Scooter One a Scooter Two stojí při aktuálních cenách energie přibližně 4 koruny na 45 kilometrů, což je několikanásobně méně než jakýkoliv běžný automobil," říká Petr Uher, odborník FAST ČR.

S rychlostí až 25 km/h se tak např. v ranním městském provozu budete pohybovat plynuleji než v automobilových kolonách, aniž byste se omezovaly trasami hromadné dopravy. Malé množství elektřiny na nabití a nulové emise při provozu činí z elektrických koloběžek navíc skutečný přínos na cestě za lepší kvalitou ovzduší a minimální uhlíkovou stopou v oblasti motorizované přepravy.

Na čerstvém vzduchu

Pokud trávíte většinu času zavření v kancelářích koukáním do monitoru, jízda na koloběžce vás přinutí k protažení těla. I když nenahradí sportovní aktivitu, aktivuje jízda na elektrické koloběžce řadu svalů a vaše motorické schopnosti prověří udržování rovnováhy při jízdě. Projížďka s aktivním vnímáním okolí je dobrá i na "pročištění" hlavy od starostí běžného dne.

Kolony ani parkování vás nemusí zajímat

Kompaktní rozměry elektrických koloběžek s sebou přinášejí i výhody z hlediska vysoké mobility. Ráno nemusíte stát v kolonách, protože můžete využít cyklopruhy a při dodržení ohleduplnosti i běžné chodníky a pěší zóny.*

Většina elektrických koloběžek je také dostatečně malá a lehká, aby se vešla do kanceláře či školní skříňky. Pokud však nutně potřebujete elektrickou koloběžku zaparkovat, máte spoustu možností. Stojany na kola jsou prakticky všude. Ušetříte tak i za parkování.

Do školy, do práce a domů

S maximálním dojezdem až 25 kilometrů je elektrická koloběžka Sencor Scooter ideálním prostředkem pro ty, kteří si chtějí usnadnit své každodenní dojíždění do školy či zaměstnání. Výkon 350 W dovoluje bez problému jezdit i po kopcovitých silnicích a stezkách, kde pro rychlejší jízdu můžete použít sportovní režim. Sencor myslel i na večerní vyjížďky, při kterých vám dobrou viditelnost zajistí zabudované LED osvětlení. Ke sledování ujeté vzdálenosti a stavu baterie můžete používat speciální aplikaci SENCOR SCOOTER. Pro tyto účely je možné dokoupit i držák na chytrý telefon.