Jak se starat o kuchyň

Ať už jste si pořídili novou kuchyni, nebo zkrátka chcete o svou domácnost pečovat s ohledem na dlouhodobou udržitelnost a hygienu, určitě se vyplatí znát pár tipů a triků, díky kterým bude úklid kuchyně zase o něco snazší a zároveň šetrnější. A to jak k citlivým povrchům, tak i životnímu prostředí. Pomocí vhodně zvolených pomocníků si ušetříte nejen čas, ale prodloužíte i životnost vaší kuchyně, která je dle feng šuej nejdůležitější místností v domě.

Kuchyně bývá tradičním učením feng šuej nazývána srdcem domova a je jí věnována spousta pozornosti. Obecná doporučení jsou vlastně intuitivní: kuchyně by měla být dobře větraná, prostorná, organizovaná a čistá. To umožní připravovat pokrmy v klidu a s láskou. Pokud v kuchyni panuje řád, je snazší se ponořit do pracovního procesu, který jde lépe od ruky. Kuchyně je oblíbeným místem celé rodiny a vzhledem k tomu, že je o tak rušné místo, je třeba dbát na pravidelný úklid a udržování čistoty. Je dobré osvojit si pár jednoduchých návyků, které pomohou mít čistou a krásnou kuchyň bez větší námahy.

Nádobí odneste hned po jídle

Po každém jídle ukliďte špinavé nádobí, byť by to bylo jen úhledné vyskládání ke dřezu. Pokud máte myčku, nádobí rovnou umístěte tam. Klidně do procesu zapojte všechny členy domácnosti a ukažte jim, že uklizené nádobí nebude překážet na lince, ani zbytky jídla přitahovat nežádoucí pozornost domácích zvířat či hmyzu. Nejpozději večer nádobí umyjte, předejdete tak zasychání zbytků jídla či nelibým zápachům. Tzv. odmáčení přes noc má smysl jen u silně znečištěných, spálených hrnců, veškeré pekáčky, plechy, pánvičky snadno umyjete kvalitní houbičkou s PUR aktivní vrstvou, která je určena na drhnutí, ale zároveň nepoškrábe ani ty nejdelikátnější povrchy jako je teflon či sklokeramická deska.

Hned po vaření setřete varnou plochu, ušetříte si spoustu času

Pečovat o sklokeramickou desku se vyplatí po každém vaření - pokud nedojde k zaschnutí nečistot, v podstatě stačí vychladlou plochu setřít navlhčenou houbičkou či hadříkem. Volte takové materiály, které desku nepoškrábou ani nijak jinak neponičí, rozhodně se vyhněte nešetrnému drhnutí. Zatímco drátěnky či běžné houbičky mohou delikátní povrch narušit, mikrovlákno je na stírání dobrým řešením. Pokud potřebujete extra velkou pomoc, na zaschlou špínu naneste směs octa a jedlé sody, nechte působit a pak pečlivě setřete pomocí houbičky.

Pravidelně stírejte stoly, linku, ostrůvky...

Na jídelním stole a plochách, kde připravujete jídlo, pravidelně stírejte povrchy, abyste si s každým novým pokrmem mohli sednout k čistému stolu a užít si rodinné pohody. Na plochy je skvělý hadřík z mikrovlákna, které zachytí veškeré nečistoty a není nutné používat žádné detergenty, pro běžné setření stolu postačí na úklid čistá voda.

Pozor na dřez

Při přípravě jídla se veškeré nečistoty, stejně tak jako mastná špína z nádobí, nakonec usazují ve dřezu. Těmto místům je proto potřeba věnovat větší pozornost a pravidelně je mýt, třeba houbičkou s trochou saponátu. Avšak pozor - běžná kuchyňská houbička je místem s vysokým výskytem mikroorganismů. Podle odborníků obsahuje houbička dokonce miliardy bakterií! Babské rady nepomůžou. Jediným účinným řešením je houbičku důkladně do sucha vyždímat a každý týden obměňovat. Je třeba mít na zřeteli, že zapáchající houbička znamená, že už došlo k nežádoucímu rozmnožení mikroorganismů. Na trhu jsou dostupné i speciální houbičky, jako například PUR Active od Viledy s aktivním povrchem, určeným pro drhnutí, díky kterému dovnitř nepronikají žádné nečistoty (a tedy živná půda pro množení bakterií). Z povrchu hrubé části houbičky pak nečistoty jednoduše opláchnete vodou a houbička je zase jako nová.

Podlaha v kuchyni hygienicky čistá díky horké páře

Podlaha v kuchyni je velmi exponovaným místem, o které je třeba průběžně pečovat také. Pod kuchyňskou linkou je dobré po každém intenzivnějším vaření krátce zamést. Pomocí šikovně umístěného košťátka s lopatkou hravě odstraníte veškeré drobečky a odlétnuvší odkrojky i z dalších koutů a zpod jídelního stolu. Pokud máte zvířata či malé děti, které si rády hrají na podlaze, je dobré povrch čistit bez chemických čističů, které mohou dráždit kůži či způsobovat alergické reakce. Ideálním pomocníkem je horká pára, díky které odstraníte jak nečistoty, tak bakterie, a to jen za pomoci čisté vody.