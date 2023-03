Jak se účinně bránit proti blechám a klíšťatům?

Domácí mazlíčci, kteří žijí především na zahradě, jsou častěji vystaveni vnějším parazitům. Zejména venkovní kočky a psi si pak mohou snadno přinést klíšťata nebo blechy.

Přenašeči nebezpečných nemocí

Blechy a klíšťata mohou být přenašeči velmi nebezpečných nemocí. Pokud pes nebo kočka při vykusování spolkne blechu, která je přenašečem vnitřních parazitů, pak není výjimkou, že se mohou v těle zvířete rozvinout tasemnice, různé druhy hlístic nebo jiných červů. A obávanou boreliózu netřeba představovat. Preventivním pravidelným aplikováním antiparazitik předejdete u svého zvířecího kamaráda nejen nepříjemnému svědění a kousání, ale snížíte také riziko nakažení obávaných nemocí.

Proč je preventivní ochrana před parazity lepší než léčba?

Obzvlášť u rozsáhlejšího výskytu blech v srsti zvířete se vyřešení a následná hygienická opatření stávají o mnoho složitější a zdlouhavější než preventivní ochrana. Musíte nejdříve zahubit blechy včetně vajíček a vylíhlých larev pomocí speciálních šamponů či koupelí. Poté je nutné vyprat a vyčistit vše, v čem by se nezvaní návštěvníci mohli držet a jen v tom lepším případě se vám to podaří napoprvé. V tom horším případě budete muset celou proceduru několikrát opakovat. U klíšťat, která přenáší například boreliózu, je pak její léčení nákladné, zdlouhavé a co je hlavní, nepříjemné a mnohdy bolestivé pro vašeho zvířecího parťáka.

Efektivní antiparazitikum, které nezatíží váš rozpočet

V současnosti je na veterinárním trhu velký výběr antiparazitických přípravků, které zabraňují napadení a ničí nezvané hosty v kožichu zvířat. Fypryst spot-on se vyrábí pro kočky i psy různých váhových kategorií, je cenově dostupný a je účinný proti blechám, klíšťatům a všenkám až na 4 týdny. Existuje i varianta Fypryst Combo, který navíc ničí bleší vajíčka a vylíhnuté larvy v srsti zvířete.

Fypryst: Snadná aplikace a bezpečná účinná látka

Je jasné, že aplikace u jakéhokoliv léčivého přípravku je velmi důležitá. Ne každý domácí mazlíček totiž podávání tablet, past či stříkání sprejem zvládá v klidu, a ne vždy se vám tak aplikace antiparazitiky podaří. Proto je přípravek Fypryst ve formě pipety, kterou velmi snadno nakapete přímo na kůži zvířete. Účinná látka se mazovými žlázami velmi rychle rozšíří po celém těle a už během 24 hodin působí na nepříjemné návštěvníky.

Chraňte své čtyřnohé parťáky včas

Představte si, že by vás pořád něco kousalo, škrábalo nebo svědilo a vy si neměli, jak pomoct. Tak přesně tak se cítí psi a kočky, kteří mají byť jen jednu blechu. Dlouhodobé škrábání a drbání je vysilující a pro zvířata, která si nemohou pomoct, stresující. Prevence před vnějšími parazity je ten nejjednodušší, a nakonec i nejlevnější způsob, jak zajistit vašemu psovi a kočce bezproblémový, klidný a zdravý život. Chraňte své chlupáče, uvidíte, že se vám odvděčí svou milou společností!