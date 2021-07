Jak se zchladit doma i na zahradě

Letní měsíce přinášejí do života nejen pozitivní energii a radost, ale i možnost se opět naplno věnovat venkovním aktivitám. Na druhou stranu je však obtížné vyrovnat se s často až nepříjemně vysokými teplotami. Odborníci z Hornbachu poradí, jak se dá snadno i elegantně vyřešit ochlazování doma i na zahradě za horkých letních dnů.

V interiéru jsou v parném období nejlepšími pomocníky klimatizace, ochlazovače vzduchu a ventilátory. Naopak na zahradě k rychlému osvěžení skvěle poslouží zahradní sprchy. Co je však před koupí třeba vědět?

Klimatizace

"Před výběrem a nákupem si dobře rozmyslete, zda vám bude stačit mobilní klimatizace, která nepotřebuje žádnou složitou instalaci. Další možností je investice do výkonnější nástěnné klimatizační jednotky a s tím spojené náročnější stavební úpravy. Každá klimatizace také odvlhčuje, takže odvod vlhkosti ve formě kondenzátu vyřešený mít musíte. Dálkové ovládání je standardem u všech klimatizací," říká Zlatko Slebodník, odborník z oddělení elektra v projektových marketech Hornbach.

Při výběru klimatizace je velmi důležitý údaj o velikosti plochy, kterou bude přístroj ochlazovat. Mobilní klimatizace se dělí do tří základních výkonů chlazení a dokážou fungovat na maximální výkon na plochách od 10 do 40 m2. Do větších prostor se doporučuje dělená (nástěnná) klimatizace. Výběr klimatizace je ale také o ceně, designu a o výrobci. Ten udává její výkon, který je vlastně hodinovou spotřebou. Správné používání klimatizace pak zvýší efektivitu a úsporu energie. "Například pokud necháte klimatizaci běžet celý den, ušetříte tím energii. Klimatizace dnes navíc mají nejen termostaty, ale i další speciální režimy, časovače, dálková ovládání a samostatnou funkci odvlhčování," vysvětluje Zlatko Slebodník.

Ochlazovače vzduchu

Můžou být považovány za alternativu ke klimatizacím. Pracují na principu odpařování vody - nekonečný pás se stále namáčí v zásobníku s vodou. Z pásu se pak voda odpařuje pomocí ventilátoru. "Vzduch v místnosti ochladí o tři až pět stupňů Celsia. Spotřeba vody je až 10 litrů denně a voda se odpařuje do prostoru místnosti. Proto je důležité mít současně otevřená okna a místnost větrat, protože jinak by šla vlhkost rovnou do zdí," upozorňuje odborník Zlatko Slebodník.

Ventilátory

"Ventilátory jsou letní klasikou. Existují stolní, stojací, podlahové nebo větráky s ionizátorem. Velmi oblíbené jsou stropní ventilátory a jedním z největších hitů letní sezony je ventilátor s rozprašovačem vody," upřesňuje Zlatko Slebodník z Hornbachu. Mezi největší výhody stropního ventilátoru patří jeho tichý chod a možnost nasadit na něj běžnou žárovku.

Zahradní sprchy

Zahradní sprchu lze instalovat prakticky kdekoliv, je potřeba pouze připojení na vodovodní řád. Vybírat je možné z několika druhů a designů. "Vedle klasických zahradních sprch je velmi populárním druhem sprcha solární. Ta může být buď pevně připojená, nebo přenosná," upřesňuje David Benda, odborník z oddělení zahradní techniky v projektových marketech Hornbach, a dodává: "Manipulace je velmi jednoduchá. Solární sprchu je potřeba pouze umístit na dostatečně slunné místo, aby se voda v zásobníku co nejdéle ohřívala." Tělo solární sprchy se vyrábí z plastu nebo z hliníku a funguje právě jako zásobník vody. Tato část sprchy funguje zároveň jako solární kolektor. "V letních dnech se stává, že teplota vody v zásobníku vystoupá až na 60 stupňů Celsia. Z toho důvodu je součástí solárních sprch také mísící baterie, která vám umožní zvolit si teplotu vody přesně takovou, jakou si přejete," vysvětluje David Benda. Údržba solární sprchy není náročná, je potřeba pravidelně měnit vodu a čas od času zkontrolovat, zda se v trubkách neusazuje vodní kámen.

"Nechcete-li však investovat do zahradního osvěžení velké peníze, můžete si zahradní sprchu vyrobit sami. Postup je velmi jednoduchý," radí odborník David Benda z Hornbachu. Můžete se inspirovat návodem - https://www.hornbach.cz/navody/jak-postavit-zahradni-sprchu/